El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: "Amar a alguien no debería limitar tu libertad"

Marcos Llorente está disfrutando de uno de sus mejores veranos después de conquistar la Copa del Mundo con la selección española. Aunque, el jugador del Atlético de Madrid fue únicamente titular en el primer partido del campeonato ante Cabo Verde, ya que después Luis de la Fuente optó por Pedro Porro, que cuajó un gran Mundial.

Hace unos días, el '14' del conjunto colchonero estuvo en Ibiza con Ferran Torres, algo que generó gran expectación en redes sociales. Sin embargo, ahora es noticia su pareja, Paddy Noarbe, debido a que compartió una reflexión sobre su relación con el futbolista a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores.

Ha sido un año muy emotivo para ellos, pues fueron padres de su primera hija, Amor, que nació el 14 de febrero de 2025. En la publicación de Instagram, la influencer quiso dejar claro que hay que normalizar "las parejas sin correa".

El principal motivo que destacó es que "amar a alguien no debería limitar su libertad, sino darte más seguridad para disfrutarla".

Por otro lado, destacó que "así suena la normalidad para mí. Aunque para algun@s tengo una mentalidad muy libre o abierta (cosa que me encanta y me tomo como un piropo), para mí muchas de estas cosas deberían ser simplemente eso: NORMALES". Además, publicó varias imágenes, una de ellas en la que se puede ver la mano de su hija.

"Parte de esta forma de ver la vida se la debo al estoicismo, ser libre no es vivir sin límites, sino elegir conscientemente cuáles son los tuyos y aprender a ser dueño de ti mismo. A mí, vivir así me ha dado mucha responsabilidad, paz, alegría y amor propio. Porque cuanto menos necesitas juzgar cómo viven los demás, menos condicionas tu propia vida por cómo puedan juzgarte ellos. Y hace unos meses se me quedó grabada esta idea, con la misma vara con la que juzgas a los demás, acabas juzgándote a ti mismo", aseguró.

La creadora de contenido no dudó en reconocer que es liberador "cuando dejas de hacerlo": "Respeto por las decisiones ajenas. Y libertad con responsabilidad para tomar las tuyas. Realmente se resume en: Vivir y dejar vivir".

Noticias relacionadas

La reflexión de la influencer no pasó desapercibida para el jugador del Atlético de Madrid, que respondió a la publicación de Instagram con un escueto: "Amén".