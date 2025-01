El mensaje de Manuel Carrasco a Florentino tras ser multado con 400.000 euros por actuar en el Bernabéu: "Espero que la pague él"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

En el programa del miércoles 8 de enero el invitado estrella del programa fue el cantante Manuel Carrasco, quien llegaba para presentar en exclusiva su última canción, 'Pueblo Salvaje', que formará parte del disco que verá la luz en fechas próximas y que se llamará igual y que define como "una vuelta al origen y a lo natural de la vida", según ha comentado.

Durante la entrevista, el artista andaluz ha explicado que tras actuar en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, recibió una cuantiosa multa de 400.000 euros: "¿Tan mal tocáis?", le preguntaba en tono de humor el presentador del programa. En dicho concierto, uno de los últimos que se pudieron celebrar en el feudo blanco, acudieron 65.000 personas para ver el final de la gira 'Corazón y Flecha'.

"Yo la verdad que no lo entiendo", se defendía el artista andaluz respecto a este tema: "Alquilamos el Bernabéu para hacer un concierto. No sé cuántos he hecho en mi vida, 400, 500, 1.000... A mí nunca me han multado por exceso de ruido", comentaba Carrasco.

"Nos decían: 'bajadlo, bajadlo'. como bajas si el que está en la grada de enfrente te dice que no te escucha. Tú te debes al público", explicaba Carrasco sobre cómo se sintió durante su actuación en el feudo blanco. El problema, decía es que había "otro tipo de público" fuera del estadio "que eran los vecinos" y defendía que los artistas no tienen la culpa de los problemas generados en este tema, aunque aseguraba comprender las quejas.

"Nos han cascado tres multas: dos por los ensayos y otra por el concierto, de 150.000 euros cada una", revelaba. Una de las hormigas estuvo rápida y le proponía "llamar a Laporta para que te lo arregle", ante la demostración del presidente del FC Barcelona de caer de pie en todos los problemas a los que ha tenido que hacer frente en su segundo mandato al frente del club.

Después de reconocer que había recurrido la multa, Motos preguntaba quién se haría cargo si la reclamación quedaba en saco roto: "Yo espero que en este caso pague Florentino", se sinceraba el cantante entre risas. Finalmente, explicaba que si se encontraba al presidente del Real Madrid algún día se lo pediría porque para él "es muy poquito". Más allá de las bromas, Carrasco dejó claro que para él "no tiene ningún sentido" toda la situación porque la intención de los artistas es hacer feliz a la gente.