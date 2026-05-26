El mensaje de Luis Figo a su hija, Daniela (27 años), tras graduarse en medicina: "Entraste para aprender y sales para servir"

Luis Figo siempre fue una figura polémica, especialmente cuando decidió fichar por el Real Madrid procedente del FC Barcelona. Alejado de los terrenos de juego, el portugués también ha acaparado la atención de la prensa del corazón, ya que su vida privada siempre ha despertado un gran interés mediático, sobre todo desde que se casó con la modelo sueca Helen Svedin, con quien tuvo tres hijas: Daniela, Martina y Stella.

Hace unos días, la familia Figo estaba de celebración por la graduación en medicina de Daniela, 27 años, después de seis años de estudio en la Universidad de Navarra, uno de los centros educativos con más prestigio de España.

Fue uno de los momentos más emotivos del año para la familia y el exjugador del Real Madrid quiso compartir unas palabras con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram para conmemorar este instante tan especial.

Además, el portugués compartió distintas imágenes de la ceremonia, donde en ellas aparece junto a Daniela, su mujer y el resto de la familia. No cabe duda de que nadie se quiso perderse la graduación.

Así fue la graduación de Daniela / Instagram

En primer lugar, el portugués empezó diciendo que "fue un día de ensueño": "Muchas felicidades, mi doctora. Has concluido una etapa de mucho trabajo, esfuerzo y mucho estudio. No hay palabras para expresar el orgullo que siento por ti y por lo que te has convertido".

La familia Figo, al completo / Instagram

Asimismo, puso en valor la carrera que ha estudiado: "Entraste para aprender y sales para servir. Sigue creyendo siempre en tus sueños y en lo que quieres lograr. Te quiero".

Por otro lado, Svedin felicitó a su hija en redes sociales, donde destacó el trabajo realizado durante todos estos años: "Todas las largas noches de estudio y todos tus sacrificios te han conducido a este momento. ¡Felicidades, doctora Daniela! Te quiero".

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Daniela también se pronunció al respecto, y reconoció que había sido "uno de los días más especiales" de los últimos seis años. La hija de Figo quiso dar las gracias a todas las personas que la han acompañado en este largo camino. "Un sueño cumplido", admitió.