El mensaje de Héctor Fort a Tatiana Kaer tras perder en 'La Velada del Año VI': "Que nunca nadie te haga sentir que no has ganado, porque no es así"

'La Velada del Año VI', organizada por Ibai Llanos, fue un éxito rotundo. Uno de los combates que más expectación tuvo fue el de Marta Díaz, creadora de contenido, y Tatiana Kaer, influencer y pareja del futbolista del FC Barcelona Héctor Fort. El combate fue bastante igualado, pero la expareja de Sergio Reguilón venció por decisión dividida, con cuatro votos a favor de ella y uno a su contra.

Horas después, Kaer mostró su malestar a través de un vídeo, en el que decía: "No sabía que agarrar del cuello en boxeo era legal... para la próxima lo sé". Una indirecta en toda regla a su contrincante, quien ha respondido con varios vídeos compartidos en TikTok.

Además, la pareja de Fort emitió un comunicado en Instagram para zanjar toda la polémica respecto a su combate en 'La Velada del Año VI': "Bueno, por fin se ha terminado esta etapa. Solo quiero decir que muchas gracias por todo el apoyo de toda la gente. Estoy muy orgullosa del combate y de mí misma. Lo he dado todo, pero al final no es fácil dar un combate justo si no se juega limpio", empezó diciendo.

"Me quedo con el aprendizaje, con toda la gente nueva que he conocido y la nueva persona en la que me he convertido. Tal vez no habré ganado este combate, pero he ganado muchas otras cosas que para mí me llenan el corazón. Muchas gracias a todos por estar ahí, a mis entrenadores, mi familia, mis amigos, mi pareja y al equipo que hay detrás de todo esto. Os quiero infinito", concluyó.

Héctor Fort y Tatiana, en 'La Velada del Año VI' / Instagram

Héctor Fort sale en su defensa

Por otra parte, el jugador del conjunto azulgrana decidió compartir un emotivo mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, donde empezó insistiendo "que nunca nadie te haga sentir que no has ganado, porque no es así. Puede que hoy no tengas ese cinturón, pero has dado valor a cosas mucho más importantes".

Quiso dejar claro que "saliste a boxear y no te dejaron", una situación que no entiende de ninguna de las maneras. "Te opacaron sin que hubiera consecuencias y no te permitieron demostrar todo el aprendizaje, el sacrificio y las horas de trabajo que había detrás de esta pelea", expuso.

Tatiana Kaer, en 'La Velada del Año VI' / Instagram

Sin embargo, Fort mostró su apoyo incondicional a Kaer: "Estoy infinitamente orgulloso de ti. De tu valentía, de tu resiliencia y de la persona que eres. Porque hay victorias que no se cuelgan al hombro, pero que dicen mucho más de alguien que cualquier cinturón".

Noticias relacionadas

La creadora de contenido no dudó en reaccionar a la publicación de su pareja. "Te quiero, amor", compartió.