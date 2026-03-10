FAMOSOS
El mensaje de Héctor Fort a su pareja por pelear en 'La Velada del Año VI'
Tatiana Kaer participará en el evento de Ibai Llanos contra Marta Díaz
'La Velada del Año VI', creado y presentado por Ibai Llanos, es uno de los eventos más esperados. En el día de ayer, el creador de contenido anunció los veinte protaganistas que participarán en 'La Velada del Año VI', que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.
Los dos participantes que más llamaron la atención de los seguidores de Ibai Llanos son Edu Aguirre, colaborador de 'El Chiringuito', quien se enfrentará al periodista argentino Gastón Edul, y Tatiana Kaer, influencer y pareja del futbolista de Elche CF Héctor Fort.
La novia del futbolista en propiedad por el FC Barcelona se verá las caras contra una de las creadoras de contenido más destacadas de España: Marta Díaz, quien participará por primera vez en el evento.
En el directo, la expareja de Sergio Reguilón agradeció a Llanos por la oportunidad de pelear en 'La Velada del Año VI' y también quiso dejar claro que su rodilla está en perfectas condiciones después de su grave lesión que sufrió.
Marta expuso que Tatiana no iba a participar en su combate: "Espero que no hagas como tu amiga Mujerdebuenapasta, que renunció tres días antes de la presentación". Sin embargo, la pareja del futbolista del Elche comentó que estoy "100% comprometida".
También, compartió que "esto es una oportunidad increíble y voy a darlo todo". Después del directo, Fort no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su pareja.
Lo hizo a través de sus 'stories' de Instagram: "Vas a demostrar quien eres y de los que eres capaz. O dudas".
Estos son todos los combates
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Cleerss vs Natalia MX
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Gero Arias vs Viruzz
- Samy Rivers vs Roro
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Yo Soy Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs TheGrefg
