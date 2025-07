El mensaje que enciende las alarmas entre Carla Flila y Nagore Robles

Carla Flila, pareja de Nagore Robles desde hace poco más de un año, ha generado rumores de crisis al publicar un mensaje en sus redes sociales donde expresa su necesidad de estar sola tras días intensos de viajes, eventos y mucha gente.

Comenta que ha llegado a cancelar planes, como el de asistir al festival Arenal Sound, para dedicarse tiempo a sí misma, hacer deporte y priorizar su bienestar. Así que sí, los rumores se han disparado en lo que a su relación se refiere.

Aunque no han confirmado una ruptura entre Carla Flila y Nagore Robles, fuentes cercanas a la pareja aseguran que están atravesando un momento complicado... probablemente una especie de bache

Es cierto que en los últimos días se ha notado poca interacción pública entre ellas, y Carla ha reflejado ese distanciamiento al no compartir ningún momento junto a Nagore en ninguna de sus redes sociales.

Ni Carla Flila ni Nagore Robles se han pronunciado oficialmente al respecto, pero algunos ya están apuntando a algunos de los motivos que han podido llevar a este distanciamiento o a esa rumoreada ruptura.

La diferencia de edad entre Carla Flila y Nagore Robles es uno de los principales motivos esgrimidos, y que ya fue polémico desde que se conoció que habían comenzado su relación. Y es que son 15 años de edad los que separan a ambas mujeres.

Aunque está claro que el amor no entiende de edades y puede no ser un motivo realmente importante para que una pareja funcione o no, sí es posible que las distintas etapas vitales que atraviesan por ello puedan estar influyendo en esta situación.

Habrá que esperar a que Carla Flila o Nagore Robles se pronuncien de una forma más clara para saber si ha sido un simple bache, rumores que finalmente no llevan a ningún lado o si, quizás, nos encontramos con una ruptura tras poco más de un año de relación.