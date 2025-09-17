El mensaje de Andy tras las últimas declaraciones de Lucas: "Deja que piensen que estás perdiendo"

Después de anunciar su retirada de los escenarios, 'Andy y Lucas' han celebrado una última gira para sus seguidores más fieles. No obstante, los últimos meses del dúo artístico han estado marcados por diferentes situaciones.

En este contexto, hace unos días se anunció la participación de Lucas en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity. Durante la promoción del episodio, el cantante fue objeto de polémica tras las declaraciones sobre su compañero.

"Apoyar me apoya, pero Andy no vale pare hacer eso. Es como si intento ser cámara, a lo mejor no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él no tiene disciplina", aseguró.

Además, Lucas comentó que Andy quería "estar tranquilo en su casa". De hecho, explicó que su compañero "es una persona que no coge apenas el móvil. Y lo respeto, porque también si los dos estuviéramos dedicados al mundo empresarial, seguramente 'Andy y Lucas' hace tiempo que no estaría, porque somos de distinta manera. Yo soy más eléctrico, y a lo mejor estaríamos todo el día discutiendo".

Por otra parte, Andy no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su pareja artística. Sin embargo, sí que ha publicado varios mensajes a través de redes sociales, sin revelar ni añadir destinatario.

El cantante ha compartido una imagen a través de las historias de Instagram, donde se puede leer la frase: "Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo". Unas palabras que muchos han interpretado como una indirecta para Lucas.

Finalmente, Andy ha vuelto a la carga durante el día de ayer, repitiendo el mismo formato. En su cuenta, ha compartido diferentes citas que parecen estar relacionadas con la misma temática.

"No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia" o "Toda deuda se paga. Toda verdad se revela. Ley de vida", son algunas de las citas publicadas.