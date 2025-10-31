Memphis Depay, acusado de desaparecer tras dejar embarazada a una influencer: "Está ignorando todo"

Nuevo conflicto para Memphis Depay, futbolista del Corinthians. El exjugador del FC Barcelona es noticia en Brasil después de que la periodista Fábia Oliveira revelara que el holandés dejó embarazada a su expareja, Lary Simoes, y ahora se ha desentendido por completo.

La periodista explicó que habrían mantenido un romance el pasado mes de febrero, pero desde que Simoes le explicó al atacante que estaba embarazada de él, este ya no le contesta los mensajes.

"Según personas cercanas a Lary, Memphis Depay no reaccionó bien al enterarse de que estaba embarazada y desde entonces se distanció completamente de ella", compartió Oliveira.

En ningún momento, el delantero holandés "ha mostrado disposición a hablar del embarazo ni de la posible paternidad". Además, la periodista dejó claro que "está ignorando todo", debido a que no se lo acaba de creer.

Para reforzar el testimonio de Simoes, la periodista compartió dos imágenes: una en la que se puede ver el test de embarazo positivo y otra en la que aparece Depay junto a la creadora de contenido.

Las dos imágenes que refuerzan el testimonio de Lary Simoes / Sport

El enigmático mensaje de Depay en redes cobra sentido

En el día de ayer, el futbolista del Corinthians publicó un tuit en X, antes conocido como Twitter, donde dejó a todo el mundo descolocado, pero que ahora cobra sentido. "Sé que en este mundo en que vivimos siempre intentan tergiversar mis palabras y cambiar las historias para imponer una narrativa, porque quieren interrumpir la obra de Dios", empezó diciendo.

I know in this world we living in they always wanna twist my words and change stories to push a narrative, because they want to interrupt Gods work.

I also know how much influence I have on the younger generation and how many more talented individuals on this world have influence… — Memphis Depay (@Memphis) October 30, 2025

El holandés expresó que "lo único que quiero es impulsar el positivismo", pero "no es fácil porque el diablo está trabajando sin descanso", algo que "dificulta mucho cambiar su forma de pensar, pero no me detendré". Por último, declaró que "necesito sanar".