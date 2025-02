Melody, representante de España en Eurovisión, se enzarza con Grison en 'La Revuelta': "No vamos a entrar a eso"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

El programa ha acogido hoy a la cantante que representará a España en Eurovisión, Melody. La artista sevillana venció el Benidorm Fest con la canción 'ESA DIVA' y será ella quien defenderá a todos los españoles en Eurovisión 2025, el próximo 17 de mayo, en la ciudad suiza de Basilea.

La cantante ha confesado a Broncano que "ir a Eurovisión me hace mucha ilusión". A pesar de que hayan pasado dos días desde que se celebrase la final del Benidorm Fest, Melody sigue sin ser consciente de que será la representante de España: "Para mí, es un sueño total representar a mi país".

Melody ha querido lanzar un mensaje de optimismo a todos los españoles para que confíen en que se puede ganar en esta nueva edición de Eurovisión. "Lo vamos a petar", ha revelado en 'La Revuelta'. Además, ha quedado con Broncano que durante la actuación hará un gesto que hará referencia al mítico bombo del programa.

La cantante sevillana le ha traído al jiennense un sombrero de picador que fue el que llevó en la final del Benidorm Fest. "Salí desde los aires y llevaba un traje y este sombrero puesto. Y ahora te lo doy", ha relatado. Además, ha desvelado que es alérgica al látex. Al instante, Melody ha comentado: "No vamos a entrar en eso". Grison ha añadido que "yo también lo soy. ¿Cómo haces en los cumpleaños?".

En los últimos días, se ha conocido que la cantante había acudido al hospital antes de acudir al Benidorm Fest. "Fui al hospital porque me puse mala por un resfriado, pero yo me callé, no dije nada, aguante todo gracias a la medicación", ha detallado. Para acabar el programa, Melody ha concluido lanzando un mensaje a todos los españoles: "Vamos a dejar a España por encima de las capas de ozono".