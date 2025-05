Melody lanza un comunicado urgente después de que RTVE la desmienta categóricamente

Un día después de protagonizar una polémica rueda de prensa en RTVE, Melody ha decidido aclarar su postura con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, una de las cuestiones que más titulares ha generado tras su paso por Eurovisión 2025. La artista, que el lunes afirmó que no podía hablar de política por contrato, fue desmentida por RTVE, alegando que solo las canciones son las que no pueden hablar de estos temas.

"Tal y como creo que quedó claro ayer en la rueda de prensa, estoy en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos y en contra de cualquier guerra. Me rompe el corazón ver como actualmente hay tantos conflictos armados en el mundo. Deseo la paz y mucho amor para todos", ha escrito la cantante en sus perfiles oficiales tras las críticas recibidas por no pronunciarse con mayor contundencia durante su comparecencia ante los medios.

En paralelo a este posicionamiento, desde el programa 'Espejo público' se ha informado que Melody estaría negociando su participación en un conocido espacio de televisión para ofrecer una entrevista más extensa sobre su experiencia en el certamen europeo. Según ha comentado la cuenta Poco Pasa TV, el formato en cuestión sería '¡De viernes!', el programa de actualidad y corazón que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Según el programa de Antena 3, Melody habría pedido hasta 150.000 euros para contar cómo ha sido realmente su experiencia en el festival musical, pues dejó entrever en su rueda de prensa que no habría sido tan satisfactoria como podía parecer. Ante la noticia, Gema López señalaba que "esa entrevista es jugosa si tú previamente has cebado y has arremetido como hiciste ayer", por lo que señala que Melody está jugando "con unas cartas trucadas". Remataba Susanna Griso, quien decía que "es una entrevista en la que te estás creando muchísimos enemigos".