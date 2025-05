Melody explota contra Broncano y 'La Revuelta': "Se han reído de mí"

Melody quedó señalada en Eurovisión, pero no por su actuación con 'Esa Diva' en el escenario del ST. Jakobshalle, sino por el televoto. Con las votaciones de todos los países, la sevillana logró sumar 27 puntos. Y la votación del público la acabó de hundir con tan solo cosechar únicamente 10 puntos.

La cantante, que no aceptó quedar la antepenúltima en Eurovisión, decidió no volver con toda la expedición a Madrid para regresar a Sevilla. Una decisión muy controvertida, debido a que tenía programado varios actos, entre ellos su participación en 'La Revuelta'.

Ahora, la artista sevillana ha decidido dar la cara para tratar cómo fue su participación en Basilea. Melody ha señalado que no entiende todo lo que se ha liado en estos días: "Algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande. Me siento bien".

A pesar del mal resultado, la cantante ha confesado que se siente orgullosa de todo su trabajo durante todos estos meses, pero no asimila todas las críticas que ha recibido tras su paso en Eurovisión.

Melody no ha entendido que desde Televisión Española la dejasen en tan mal lugar: "Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación".

Otra de las cosas que no ha tolerado es las faltas de respeto que ha recibido después de tomar la decisión de regresar a Sevilla para cuidar de su hijo y estar con su familia, especialmente haciendo referencia a 'La Revuelta' tras no acudir el pasado lunes.

"Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar", ha estallado en rueda de prensa, en todo momento evitando mencionar a David Broncano ni a 'La Revuelta'.

La cantante ha exigido un poco de respeto: "No me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello".

Aparte, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de volver a 'La Revuelta', pero que desea unas disculpas. Asimismo, ha reconocido que también se han reído del propio canal y "de una canción que ha hecho que España se una".