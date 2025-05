Melody dicta sentencia tras su participación en Eurovisión 2025

Melody se dejó el cuerpo y el alma sobre el escenario del ST. Jakobshalle, pero el resultado no fue el esperado. Con las votaciones de todos los países, la sevillana logró sumar únicamente 27 puntos. Y la votación del público la acabó de hundir con tan solo cosechar 10 puntos.

Aunque las casas de las apuestas ya predecían que España, liderada por Melody con el tema 'Esa Diva', no entraba ni entre los 10 países favoritos, en la península ibérica había un hilo de esperanza para cosechar un buen resultado.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta a las expectativas iniciales, ya que después de todas las votaciones España ocupó la posición número 24, siendo la antepenúltima. La sevillana decidió no dar declaraciones públicas y se limitó a compartir un vídeo a través de sus redes sociales.

A pesar del resultado, la sevillana confesó que "estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo", aparte señaló que "todo el mundo estaba con la boca abierta".

Una de las primeras decisiones que tomó la cantante tras finalizar Eurovisión fue no volver con toda la expedición a Madrid. Una decisión muy controvertida para todos los seguidores que la estaban esperando en la capital de España.

María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, admitió que entendían perfectamente la postura de Melody, ya que después de tantos días fuera de casa lo que quería era reunirse con sus seres queridos.

Por este motivo, la artista decidió volar hacia Málaga para luego ir a Sevilla. En su llegada a la ciudad andaluza, Melody dictó sentencia sobre su decisión de no ir a Madrid: "Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca".

También, quiso dejar claro que hablará públicamente: "No os preocupéis que me sentaré con vosotros y hablaremos, me preguntaréis, ya sabéis que siempre os trato como agua bendita".