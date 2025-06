Melody no se corta en el Hormiguero y le lanza un palo a Broncano: "No se han puesto en mi piel"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Melody, en su primera entrevista en televisión tras representar a España en el Festival de Eurovisión. La cantante andaluza, que ha conquistado a miles de personas, ha contado cómo ha vivido la experiencia eurovisiva y cómo han sido estos días posteriores al certamen, enmedio de toda la polémica. No han sido semanas fáciles para ella, quien se ha enfrentado al escrutinio del público y de algunos periodistas, quienes se han cebado con una Melody que dio lo máximo sobre el escenario.

Además de dejar colgado al ente público en la rueda de prensa planificada de cara al lunes o martes después de Eurovisión, también declinó sentarse con David Broncano en el plató de 'La revuelta', a quien acusa de no haber respetado su 'salud mental' al comentar en directo la cancelación.

Melody alza la voz tras las críticas

Tras la entrada de Melody en el plató de El Hormiguero, Pablo Motos no quiso dejar lugar a dudas sobre las condiciones de su visita. “Viene sin cobrar ningún euro. El Hormiguero ha invitado cada año a los participantes de Eurovisión. TVE nos bloqueó a Melody, hasta que ha finalizado su contrato”, explicó el presentador, dejando claro que la presencia de la artista era completamente desinteresada y que había habido impedimentos previos por parte de la televisión pública.

Durante su intervención, Melody no rehuyó hablar sobre la polémica vivida en torno a su paso por Eurovisión y dejó ver la presión que ha soportado en los últimos meses. “Yo estoy acostumbrada a cantar, no a que me critiquen. Yo soy artista. No es mi rol. Quien me conoce un poquito sabe de qué voy”, dijo con sinceridad, marcando distancia con quienes la han juzgado fuera del escenario.

La artista andaluza confesó que representar a España en Eurovisión era uno de sus sueños más grandes, pero que el camino hasta allí no fue fácil. “Eurovisión ha sido una ilusión que tenía en mi vida muy grande, porque me siento muy orgullosa de sentirme española. Pero a la vez ha sido muy duro el proceso de camino a Eurovisión”, relató.

Melody también quiso subrayar su independencia como artista y las dificultades que esto implica. “Soy una artista independiente y tras algunas cosas que no iban de la mano del equipo, hemos salido adelante. A veces, una diva que no es tan poderosa ha podido representar a su país”, afirmó, en alusión a la lucha que ha mantenido por mantener el control sobre su carrera.

En relación con las críticas y rumores que ha recibido, la cantante se mostró dolida pero también firme. “Siento que han acertado con los comentarios. Yo no he hecho daño a nadie y nunca he faltado el respeto a nadie. Desde que pedí unos días de descanso, no se me ha respetado”, denunció, visiblemente afectada.

Uno de los aspectos que más le molestó fue la difusión de información falsa sobre supuestos acuerdos económicos. “Se ha dicho que tenía acuerdos de 150.000 euros... muchas cosas que no eran verdad. Me han intentado dañar”, lamentó. Melody aseguró que todo lo que ha vivido ha tenido un coste emocional alto, pero que mantiene la frente en alto.

A pesar de todo lo vivido, la cantante quiso recalcar que su trayectoria artística sigue en pie y no se ha visto frenada. “Nunca me ha faltado el trabajo. No he parado de trabajar”, aseguró, rechazando cualquier insinuación de que su carrera estuviera en declive.

Por último, hizo un llamamiento a la responsabilidad mediática, pidiendo que no se utilice su nombre para generar titulares falsos. “Que esas personas que hablen, no hagan titulares para captar la atención de alguien, cuando es falso”, concluyó con contundencia, dejando claro que no está dispuesta a permitir que su imagen sea manipulada.