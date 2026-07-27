Melissa, limpiadora hondureña: "Llegar a España no es como lo pintan; sé de mujeres que han sido maltratadas psicológicamente"

El trabajo doméstico sostiene el día a día de cientos de miles de hogares en España. Limpiar, cocinar, planchar o cuidar de niños, personas mayores y dependientes son tareas esenciales que permiten la conciliación familiar y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, detrás de esta realidad hay miles de historias marcadas por la emigración, el esfuerzo y la búsqueda de oportunidades. Una de ellas es la de Melissa Sánchez, una mujer hondureña que llegó a España hace más de una década para construir un futuro mejor.

Melissa aterrizó en España en junio de 2014 tras tomar una decisión que cambiaría su vida. Había comenzado a estudiar Marketing en Honduras, pero optó por abandonar la carrera para emigrar y ayudar económicamente a su familia. Según explica en una entrevista recogida por Magas, la falta de oportunidades laborales en su país fue el principal motivo que la llevó a dar el paso.

Una empleada del hogar plancha en una vivienda. / Ricardo Rubio / EP

"Decidí dejar mi país para ayudar a mi familia porque, desgraciadamente, allí tenemos pocas oportunidades", recuerda Melissa. Aunque reconoce que en ocasiones se arrepiente de no haber terminado sus estudios universitarios, también admite que la situación no habría cambiado demasiado. "Aquí no funcionan mucho los títulos de allí", afirma, en referencia a las dificultades que encuentran muchas personas migrantes para que se reconozca su formación académica en España.

Como sucede con numerosos trabajadores extranjeros, Melissa tuvo que reinventarse profesionalmente. Sus primeros años transcurrieron como empleada interna en el servicio doméstico y, una vez regularizó su situación administrativa, comenzó a trabajar por horas en distintos domicilios particulares. Un recorrido habitual entre quienes llegan al país buscando una oportunidad laboral.

Hoy combina dos empleos de lunes a viernes. Trabaja tanto en una vivienda particular como en una oficina, donde desarrolla tareas de limpieza y mantenimiento. Según explica, en la casa donde trabaja percibe actualmente unos 700 euros mensuales, frente a los 500 que cobraba cuando comenzó, mientras que en la oficina recibe alrededor de 760 euros. En total, asegura ingresar entre 1.400 y 1.500 euros al mes tras unas siete horas diarias de trabajo.

Una empleada del hogar realiza sus labores en un domicilio de Barcelona. / CARLOS MONTANYES

Más allá de la limpieza, Melissa explica que el trabajo doméstico suele abarcar muchas más responsabilidades. Además de limpiar, muchas empleadas también cocinan, planchan o preparan comidas especiales cuando la familia lo necesita. En otros casos, también asumen el cuidado de niños, personas mayores o dependientes, convirtiéndose en una pieza imprescindible para el funcionamiento de numerosos hogares.

La hondureña asegura que ha tenido la suerte de encontrar una familia con la que mantiene una excelente relación. "Les quiero, les tengo muchísimo cariño y ya forman parte de nuestra familia", explica, destacando el vínculo que ha creado con sus empleadores y con los niños a los que ha visto crecer durante estos años.

Sin embargo, Melissa advierte de que esa situación no representa la realidad de todas las trabajadoras del sector. En su opinión, muchas mujeres migrantes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, sobre todo durante los primeros años, cuando todavía no cuentan con documentación, referencias laborales o una red de apoyo que facilite su integración.

"Llegar a España no es como lo pintan. Uno está expuesto a que lo traten mal, sobre todo si no encuentra buenas personas. Sé de mujeres que han sido maltratadas psicológicamente", asegura. Un testimonio con el que pone el foco en las dificultades que todavía afrontan muchas empleadas del hogar y en la importancia de contar con empleadores que respeten sus derechos y condiciones laborales.

Melissa también destaca otro obstáculo habitual en este ámbito: la importancia de las recomendaciones personales. Al tratarse de un trabajo que se desarrolla en el interior de los hogares, las referencias suelen convertirse en la principal vía para acceder a un empleo. Para quienes acaban de llegar a España sin conocer a nadie, esa circunstancia puede retrasar todavía más su incorporación al mercado laboral y dificultar el comienzo de una nueva vida.