TELEVISIÓN

Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'

La actriz explicó la anécdota en el programa 'Hoy por hoy'

Melanie Olivares, en 'Aída'

Melanie Olivares, en 'Aída' / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Los amantes de 'Aída' están disfrutando del estreno de la película 'Aída y Vuelta', dirigida por Paco León. La obra cinematográfica está siendo un éxito en la gran pantalla. En su primer fin de semana, atrajo a más de 219.000 espectadores y recaudó más de 1,63 millones de euros, convirtiéndose en el mejor estreno español de los últimos años.

El elenco de la serie ha ido promocionando 'Aída y Vuelta', y la última en hacerlo fue Melanie Olivares en el programa de la Cadena SER 'Hoy por hoy', donde se sinceró sobre el papel que tuvo que interpretar durante tantos años en la serie: Paz Bermejo.

Paz, una de las personajes más populares de la serie

Paz era una vecina del barrio de Esperanza que trabajó como prostituta para ganarse la vida y pagar el alquiler. Con el transcurso de los episodios, decidió abandonar esa profesión y terminó convirtiéndose en la dueña de una tetería.

Su historia en la serie estuvo marcada por su gran amor, Luisma, con quien tuvo una relación llena de altibajos; se separaron, pero finalmente se casaron en la última entrega de la serie. Sin duda, fue uno de los personajes más populares de la serie.

"Una me invitó a su habitación"

La actriz destapó en 'Hoy por hoy' que las prostitutas la paraban por la calle por su personaje en 'Aída': "Me decían: ¡Paz, compañera! Yo me sentaba con ellas en los bordillos y comíamos pipas".

Hubo un día que la intérprete dio un paso más. "Una me invitó a su habitación para que la viera, porque yo quería saber. Lo supe, me fui y se me vino abajo todo", bromeó en el programa de la SER.

'Aída'

'Aída' / Mediaset

"Yo bajaba Montera desde La Latina y Paz era buena. Era una persona que no era competitiva y no era sexual, así que no les robaba nada; les aportaba", compartió.

Noticias relacionadas

Melanie decidió echarles una mano, aunque no fue nada fácil: "Intentamos que tuvieran una sanidad pública, pero eso fue muy difícil".

