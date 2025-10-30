Los mejores supermercados en los que comprar pan, según la OCU

En muchas familias no pasa un solo día sin que entre una barra de pan en casa, pero en ocasiones desviarse hasta una panadería puede ser todo un dolor de cabeza. Por ello, seguidamente os cuento cuáles son los mejores supermercados en los que comprar pan.

Los mejores supermercados para comprar pan

La OCU pone en primera posición de este listado de supermercados panaderos a Lidl, pues es la que recibe la mejor valoración a la hora de computar aspectos como calidad del pan, variedad del mismo y ventas globales.

Después de Lidl nos encontramos con Hipercor. En este caso, la OCU ha podido recoger una gran cantidad de encuestas de satisfacción con buenas valoraciones, derivadas mayormente de no ser un pan industrial sino de elaboración diaria.

En tercera posición aparece el supermercado de El Corte Inglés. De nuevo, en registros de la OCU puede verse que El Corte Inglés suma valoraciones verdaderamente positivas a razón de su utilización de materias primas muy top para elaborar el pan.

Fuera del pódium nos encontramos de forma inmediata la cadena de supermercados Familia. La OCU recoge que en este caso se destaca la artesanía de un pan gallego auténtico, con una miga densa y un sabor potente que gusta mucho a los clientes.

A continuación está el supermercado Plus Fresc, que destaca particularmente en España y Aragón. Los panes que ofrecen destacan por alcanzar un buen equilibrio entre una rápida capacidad de producción y una elaboración artesana.

En última instancia, Aldi se encarga de cerrar el conjunto de supermercados más recomendados para la compra de pan. De su selección se hace énfasis en que se trata de un pan muy económico que cumple con las expectativas.

Y hasta aquí los mejores supermercados en los que comprar pan en vuestro día a día. ¿Tenéis alguna sugerencia no presente en el listado que os ha dado buenos resultados? Si es así, os invito a compartirla en la sección de comentarios.