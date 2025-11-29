Los mejores supermercados para comprar marisco en Navidad a buen precio

La Navidad está cada vez más cerca y, lógicamente, uno debe acabar de cerrar toda compra de cara a las copiosas comidas que se aproximan. Pero, ¿dónde se puede encontrar el marisco a mejor precio en este punto del año?

Estos supermercados harán que comprar marisco te sea más asequible

En primer lugar he de hablaros de Aldi, donde por lo general encontraréis el marisco a mejor precio. Esto permite realizar compras masivas gracias a ofertas como langostinos a 7,98 euros el kilo o cigalas a 17,48 euros el kilo.

En segundo lugar se destaca Alcampo, y por un rasgo bien claro: por lo general suele contar con el bogavante más barato. Además, realizar una compra completa de Navidad en Alcampo suele costar un 16% menos que en el resto de supermercados de España.

DIA es otro candidato tremendamente fuerte como opción de compra navideña. Suele tener a disposición de los clientes ofertas muy atractivas, como promociones de 3x2 en moluscos o rangos de precios de 5 a 7 euros por kilo de almejas, o 10 euros el kilo de gambas.

Lidl se trata también de una recomendación muy interesante; cuentan con un surtido de productos gigantesco, más de 600 a su nombre. Además, presentan descuentos de hasta un 23% en congelados, con precios como 9,98 el kilo de langostinos o preparados de marisco a 5 euros.

En última instancia, hay que hacer mención de Carrefour y sus ofertas en congelados, ya que en ocasiones es posible encontrar descuentos de hasta el 50% en paquetes de almejas y mejillones. En esta línea, uno puede encontrar sus cigalas a 10.99 euros el kilo.

Obviamente, aunque cada supermercado cuente con sus puntos fuertes, en esta época del año es más importante que nunca estar atentos a descuentos y promociones. Nunca se sabe cuál de estas opciones podría sorprender con un descuento irrechazable.

¿Qué te parecen los supermercados de este listado? ¿Te convencen para una compra navideña con sabor a marisco? En caso negativo, ¿dónde sueles realizar este tipo de compras de cara a las últimas jornadas del año?