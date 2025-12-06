Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SUPERMERCADOS

Los mejores supermercados para comprar gambas y langostinos baratos en Navidad

Estos son los supermercados en los que encontrarás gambas y langostinos al mejor precio

¿Es malo chupar las cabezas de las gambas y los langostinos?

¿Es malo chupar las cabezas de las gambas y los langostinos?

Cristian Miguel Villa

Estamos en la recta final de preparación para la Navidad y es solo lógico que todo el mundo esté preparando las compras de última hora. ¿Tienes gambas y langostinos en tu lista de necesidades? Pues apunta los siguientes supermercados.

El primer supermercado a considerar es Aldi. La cadena cuenta con los precios más atractivos del mercado a la hora de lidiar con la compra de langostinos. En este caso, es posible encontrar el género a 7.98 euros el kilo generalmente.

Carrefour es otro de los nombres a tener más en cuenta en estas fechas marcadas. Aunque un pelín más caro que Aldi, cuenta con una relación de calidad-precio muy favorable, y sus langostinos te saldrán a unos 8.95 euros el kilo.

En tercer lugar aparecen los supermercados Alcampo, que ya de por sí se destacan por contar con precios generalmente bajos. Esto se extrapola al caso de los mariscos, con ofertas que sitúan el género a unos 8.93 euros el kilo.

A continuación es el momento de los supermercados DIA. Aunque no destacan por precios habitualmente tan competitivos como las otras opciones, sí pueden contar con ofertas puntuales de marisco que dejen tanto gambas como langostinos a precios muy interesantes.

Similar es la situación de los establecimientos de Lidl. Si bien destacan más por cesta general que no por un énfasis en congelados, en época navideña suelen contar con alguna que otra oferta de marisco que puede salir verdaderamente rentable.

Obviamente, es importante entender que estas consideraciones son en tono general para las mencionadas cadenas. No obstante, cada establecimiento individual puede contar con ciertas variaciones en términos de precio y ofertas.

Noticias relacionadas y más

¿Qué te parecen estas recomendaciones para acabar de completar tu surtido de gambas y langostinos en Navidad? ¿Tienes tú alguna otra sugerencia que nunca te decepciona? Si es así, no dudes en compartir en la sección de comentarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La madre de Tsitsipas rompe el silencio sobre su hijo y Paula Badosa: 'No era una relación normal
  2. ¡Reencuentro inesperado! Shakira y Piqué retoman el contacto directo después de su ruptura más mediática
  3. La ayuda de la Seguridad Social que pocos pensionistas conocen y que puede sumar 140 euros al mes
  4. Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: 'No nos equivoquemos
  5. Adiós a las llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo acabar con ellas
  6. Eduard Estivill, experto en medicina del sueño, lo aclara: este es el motivo por el que Messi y Cristiano duermen 11 horas
  7. Precio del euríbor hoy, 4 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin freno y preocupa a los hipotecados
  8. Los creadores de la baliza V16 desvelan cuánto ganarán con el dispositivo obligatorio de la DGT

Aitana revela cómo fue su primera vez: "No sé si esto es legal"

Aitana revela cómo fue su primera vez: "No sé si esto es legal"

El psicólogo Raúl Izquierdo avisa: normalizar el alcohol en Navidad es un error

El psicólogo Raúl Izquierdo avisa: normalizar el alcohol en Navidad es un error

Los mejores supermercados para comprar gambas y langostinos baratos en Navidad

Los mejores supermercados para comprar gambas y langostinos baratos en Navidad

Revisa tu monedero antes de 2026: estas monedas pueden disparar su valor

Revisa tu monedero antes de 2026: estas monedas pueden disparar su valor

¿Cuánto cobra un motion designer en España? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un motion designer en España? Salario medio y funciones

El Meteocat pone en aviso a Catalunya: calor invernal en diciembre con zonas superando los 20 grados

El Meteocat pone en aviso a Catalunya: calor invernal en diciembre con zonas superando los 20 grados

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025

Ángel Gaitán no da crédito con el funcionamiento de la baliza V16: "Esto es un pelotazo"

Ángel Gaitán no da crédito con el funcionamiento de la baliza V16: "Esto es un pelotazo"