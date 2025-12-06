Los mejores supermercados para comprar gambas y langostinos baratos en Navidad

Estamos en la recta final de preparación para la Navidad y es solo lógico que todo el mundo esté preparando las compras de última hora. ¿Tienes gambas y langostinos en tu lista de necesidades? Pues apunta los siguientes supermercados.

El primer supermercado a considerar es Aldi. La cadena cuenta con los precios más atractivos del mercado a la hora de lidiar con la compra de langostinos. En este caso, es posible encontrar el género a 7.98 euros el kilo generalmente.

Carrefour es otro de los nombres a tener más en cuenta en estas fechas marcadas. Aunque un pelín más caro que Aldi, cuenta con una relación de calidad-precio muy favorable, y sus langostinos te saldrán a unos 8.95 euros el kilo.

En tercer lugar aparecen los supermercados Alcampo, que ya de por sí se destacan por contar con precios generalmente bajos. Esto se extrapola al caso de los mariscos, con ofertas que sitúan el género a unos 8.93 euros el kilo.

A continuación es el momento de los supermercados DIA. Aunque no destacan por precios habitualmente tan competitivos como las otras opciones, sí pueden contar con ofertas puntuales de marisco que dejen tanto gambas como langostinos a precios muy interesantes.

Similar es la situación de los establecimientos de Lidl. Si bien destacan más por cesta general que no por un énfasis en congelados, en época navideña suelen contar con alguna que otra oferta de marisco que puede salir verdaderamente rentable.

Obviamente, es importante entender que estas consideraciones son en tono general para las mencionadas cadenas. No obstante, cada establecimiento individual puede contar con ciertas variaciones en términos de precio y ofertas.

¿Qué te parecen estas recomendaciones para acabar de completar tu surtido de gambas y langostinos en Navidad? ¿Tienes tú alguna otra sugerencia que nunca te decepciona? Si es así, no dudes en compartir en la sección de comentarios.