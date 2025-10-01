Los mejores supermercados para comprar si eres familia numerosa

Hacer la compra no es algo sencillo en ningún contexto, pero menos todavía si tu contexto es el de familia numerosa. Por ello, hoy te voy a hablar de los supermercados que más facilidades ofrecen si esa es tu situación.

Estos supermercados te harán la compra más llevadera

En primer lugar está Carrefour, una de las principales cadenas en España que se destaca por su 'Tarjeta Superfamilias'. Gracias a esta, puedes acumular un descuento equivalente al IVA del producto y posteriormente descontarlo del coste final.

Similarmente, si se presenta el carné de familia numerosa en centros de El Corte Inglés, Supercor o Hipercor, es posible obtener un cupón de 10 euros mensuales a gastar en compras superior a 60 euros, siempre que se traten productos de alimentación, limpieza o perfumería.

Eroski es otro centro que ofrece múltiples alternativas de ahorro para las familias numerosas; cuenta con descuentos del tipo 2% en compras mínimas de 150 euros y también luce precios reducidos en productos para menores de 3 años, como pañales o toallitas.

Alimerka es una de las cadenas más directas en cuanto a los descuentos por familia numerosa, y es que cuenta con una tarjeta especial para las familias que cumplen esta condición la cual permite acceder a reducciones de precio de hasta el 3%.

En última instancia están los supermercados Gadis, los cuales en ciertas zonas han llegado a registrar descuentos tan sumamente elevados como hasta un 10% para familias numerosas. Definitivamente vale la pena.

Hay que tener en cuenta que no todos los establecimientos de las mencionadas cadenas pueden tener acceso a estos descuentos; puede variar por ubicación, condiciones del centro y similares, así que es recomendable informarse del caso específico antes de tomar acción.

Dicho esto, ¿qué te parecen todas las opciones que plantean estos supermercados? Aunque los porcentajes puedan parecer bajos a largo plazo todo ayuda, y eso se acaba notando.