SUPERMERCADO
Los mejores supermercados calidad-precio según el último estudio de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios confirma los supermercados que más convence por precio y calidad de sus productos
¿Comprar barato o comprar bien? ¿Y por qué no las dos cosas? Obviamente, cuando uno llega al momento de llenar el carro de la compra quiere hacerlo con los mejores resultados posibles, y por ello es tan sumamente importante el estudio de calidad-precio de la OCU.
La OCU lo deja claro: la relación calidad-precio de estos supermercados es magnífica
La Organización de Consumidores y Usuarios llevó a cabo durante el pasado año un estudio mediante el que dar con los supermercados cuya calidad en productos se viera acompañada de un buen coste. El organismo proporciona un Top 5, y empiezo por la quinta posición del mismo: Consum.
Según la OCU, en muchas ciudades los supermercados Consum aparecen entre aquellos con precios más competitivos. Si bien se trata de algo que puede variar por zona, se considera ligeramente por delante de otros grandes nombres como Lidl o Aldi.
A continuación, en cuarta posición, aparecen los supermercados Family Cash, que cuentan con una consideración muy favorable en la relación calidad-precio. En este caso específico, se considera que Family Cash es especialmente recomendable para compras grandes o mayoristas.
Seguidamente, la OCU cita los supermercados Tifer para la tercera plaza. Esta cadena suma siempre muchos puntos a nivel calidad-precio, y en muchas zonas de España compite de tú a tú con los líderes de la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios.
En segunda posición tenemos a los supermercados Alcampo. A su favor se suma que cuentan con el hipermercado más barato en muchas ciudades de España. De hecho, de las 183 localidades evaluadas por la OCU, Alcampo se destaca como la opción con mejores precios en 42 de estas.
En última instancia y consecuentemente como opción más recomendable de supermercado a nivel calidad-precio, está la cadena Supermercados Dani. Si bien se trata de una cadena local, brilla por encima del resto de opciones sobre todo al contar con los precios más bajos de entre todas ellas.
¿Qué te parecen los resultados de la OCU? ¿Coincides con ello o en tu caso cuentas con algún otro supermercado cuyos precios y productos te convencen de forma general?
- Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: 'Ahora entiendo por qué se iba sin responder
- Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: 'Me dejé llevar
- Pillan a una empresa espiando la baja médica de un trabajador con un detective y la justicia la obliga a readmitirlo e indemnizarle
- ElXokas estalla contra el Estado por la cuota de autónomos ante un atónito Pablo Motos: '¿Que te quiten un 30% a ti te parece normal?
- Andrés González, economista: 'Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años