Los mejores supermercados calidad-precio según el último estudio de la OCU

¿Comprar barato o comprar bien? ¿Y por qué no las dos cosas? Obviamente, cuando uno llega al momento de llenar el carro de la compra quiere hacerlo con los mejores resultados posibles, y por ello es tan sumamente importante el estudio de calidad-precio de la OCU.

La OCU lo deja claro: la relación calidad-precio de estos supermercados es magnífica

La Organización de Consumidores y Usuarios llevó a cabo durante el pasado año un estudio mediante el que dar con los supermercados cuya calidad en productos se viera acompañada de un buen coste. El organismo proporciona un Top 5, y empiezo por la quinta posición del mismo: Consum.

Según la OCU, en muchas ciudades los supermercados Consum aparecen entre aquellos con precios más competitivos. Si bien se trata de algo que puede variar por zona, se considera ligeramente por delante de otros grandes nombres como Lidl o Aldi.

A continuación, en cuarta posición, aparecen los supermercados Family Cash, que cuentan con una consideración muy favorable en la relación calidad-precio. En este caso específico, se considera que Family Cash es especialmente recomendable para compras grandes o mayoristas.

Seguidamente, la OCU cita los supermercados Tifer para la tercera plaza. Esta cadena suma siempre muchos puntos a nivel calidad-precio, y en muchas zonas de España compite de tú a tú con los líderes de la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios.

En segunda posición tenemos a los supermercados Alcampo. A su favor se suma que cuentan con el hipermercado más barato en muchas ciudades de España. De hecho, de las 183 localidades evaluadas por la OCU, Alcampo se destaca como la opción con mejores precios en 42 de estas.

En última instancia y consecuentemente como opción más recomendable de supermercado a nivel calidad-precio, está la cadena Supermercados Dani. Si bien se trata de una cadena local, brilla por encima del resto de opciones sobre todo al contar con los precios más bajos de entre todas ellas.

¿Qué te parecen los resultados de la OCU? ¿Coincides con ello o en tu caso cuentas con algún otro supermercado cuyos precios y productos te convencen de forma general?