Las mejores recetas de Halloween para sorprender a los más pequeños de la casa: cinco opciones fáciles y saludables

Si tienes niños en casa, probablemente ya estén deseando que sean las 5 o 6 de la tarde para empezar a dar un paseo por el barrio y recibir caramelos al grito de 'Truco o trato'. Sin embargo, si prefieres que se queden en casa, puedes probar con estas 5 recetas sencillas y saludables, perfectas para sorprenderles en Halloween.

Bananas fantasma

Es una receta muy sencilla y deliciosa. Solo necesitas plátanos, yogur natural y pepitas de chocolate. Corta los plátanos por la mitad, báñalos en yogur y colócalos sobre una bandeja con papel vegetal. Utiliza las pepitas para hacer los ojos de los 'fantasmas' y la boca. Congélalos y tendrás unos 'fantasmitas' helados y nutritivos.

Manzanas monstruosas

Corta una manzana en gajos grandes y haz un pequeño corte en el centro para simular una boca. Rellénala con crema de cacahuete o queso fresco y añade almendras laminadas o trozos de fresa para hacer los 'dientes' y la 'lengua'. Si quieres, coloca ojos comestibles encima para darle un toque más divertido.

Momias de hojaldre y salchicha

Tienes que envolver salchichas de pollo o pavo con tiras de masa de hojaldre, dejando un pequeño espacio para los ojos. Hornéalas hasta que el hojaldre esté dorado y añade dos puntos de mostaza o aceituna para simular la mirada. Son perfectas para una cena temática de Halloween.

Calabazas de mandarina

Aquí tienes que pelar mandarinas enteras y colocar un troco de apio o pepino en el centro para simular el tallo de la calabaza. Un snack delicioso y nutritivo que se aleja un poco de tanto dulce, con temática de Halloween 100%.

Galletas de avena y calabaza

La última receta es muy sencilla de elaborar: mezcla avena, puré de calabaza, canela y un toque de miel. Forma pequeñas galletas y hornéalas durante varios minutos. Y decóralas con pasas o chips de chocolate para simular caras terroríficas.