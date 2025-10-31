Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

HALLOWEEN

Las mejores recetas de Halloween para sorprender a los más pequeños de la casa: cinco opciones fáciles y saludables

Te presentamos cinco opciones asequibles y saludables de platos para sorprender en Halloween

Postres para Halloween.

Postres para Halloween. / Shutterstock

David Cruz

David Cruz

Si tienes niños en casa, probablemente ya estén deseando que sean las 5 o 6 de la tarde para empezar a dar un paseo por el barrio y recibir caramelos al grito de 'Truco o trato'. Sin embargo, si prefieres que se queden en casa, puedes probar con estas 5 recetas sencillas y saludables, perfectas para sorprenderles en Halloween.

Bananas fantasma

Es una receta muy sencilla y deliciosa. Solo necesitas plátanos, yogur natural y pepitas de chocolate. Corta los plátanos por la mitad, báñalos en yogur y colócalos sobre una bandeja con papel vegetal. Utiliza las pepitas para hacer los ojos de los 'fantasmas' y la boca. Congélalos y tendrás unos 'fantasmitas' helados y nutritivos.

Manzanas monstruosas

Corta una manzana en gajos grandes y haz un pequeño corte en el centro para simular una boca. Rellénala con crema de cacahuete o queso fresco y añade almendras laminadas o trozos de fresa para hacer los 'dientes' y la 'lengua'. Si quieres, coloca ojos comestibles encima para darle un toque más divertido.

Momias de hojaldre y salchicha

Tienes que envolver salchichas de pollo o pavo con tiras de masa de hojaldre, dejando un pequeño espacio para los ojos. Hornéalas hasta que el hojaldre esté dorado y añade dos puntos de mostaza o aceituna para simular la mirada. Son perfectas para una cena temática de Halloween.

Calabazas de mandarina

Aquí tienes que pelar mandarinas enteras y colocar un troco de apio o pepino en el centro para simular el tallo de la calabaza. Un snack delicioso y nutritivo que se aleja un poco de tanto dulce, con temática de Halloween 100%.

Noticias relacionadas y más

Galletas de avena y calabaza

La última receta es muy sencilla de elaborar: mezcla avena, puré de calabaza, canela y un toque de miel. Forma pequeñas galletas y hornéalas durante varios minutos. Y decóralas con pasas o chips de chocolate para simular caras terroríficas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
  2. Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
  3. La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: 'No tengo que perdonar nada
  4. David Jiménez, abogado laboralista: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  5. Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
  6. Alerta mutualistas: Las clave para saber qué hacer si llega la inesperada carta de Hacienda
  7. Lamine Yamal y su hermano Keyne se acuerdan de Shakira tras la compra de su antigua casa en Barcelona
  8. La afición secreta de Dani Carvajal que pocos conocen: 'Empecé cuando llegué al Real Madrid

Pillan a cinco sospechosos del robo en el Louvre entre los aficionados del Paris FC antes de jugar contra el OL

Pillan a cinco sospechosos del robo en el Louvre entre los aficionados del Paris FC antes de jugar contra el OL

Malas noticias para los hipotecados: el precio del Euríbor vuelve a subir y encarece las cuotas

Malas noticias para los hipotecados: el precio del Euríbor vuelve a subir y encarece las cuotas

Día de Todos los Santos 2025: qué comunidades trasladan el festivo y dónde habrá puente

Día de Todos los Santos 2025: qué comunidades trasladan el festivo y dónde habrá puente

Horario de supermercados y centros comerciales abiertos en Barcelona por Todos los Santos 2025

Horario de supermercados y centros comerciales abiertos en Barcelona por Todos los Santos 2025

Mayores de 60 años: el requisito clave para poder cobrar la pensión de orfandad en 2025

Mayores de 60 años: el requisito clave para poder cobrar la pensión de orfandad en 2025

Las mejores recetas de Halloween para sorprender a los más pequeños de la casa: cinco opciones fáciles y saludables

Las mejores recetas de Halloween para sorprender a los más pequeños de la casa: cinco opciones fáciles y saludables

Tienes preferencia para elegir turno de trabajo si cumples este criterio: Así lo dice el Estatuto de los Trabajadores

Tienes preferencia para elegir turno de trabajo si cumples este criterio: Así lo dice el Estatuto de los Trabajadores

Del 'casi' puñetazo de Toni Freixa, al susto de Tomás Roncero: Así fue la 'Noche de Halloween' del Chiringuito

Del 'casi' puñetazo de Toni Freixa, al susto de Tomás Roncero: Así fue la 'Noche de Halloween' del Chiringuito