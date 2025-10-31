HALLOWEEN
Las mejores recetas de Halloween para sorprender a los más pequeños de la casa: cinco opciones fáciles y saludables
Te presentamos cinco opciones asequibles y saludables de platos para sorprender en Halloween
Si tienes niños en casa, probablemente ya estén deseando que sean las 5 o 6 de la tarde para empezar a dar un paseo por el barrio y recibir caramelos al grito de 'Truco o trato'. Sin embargo, si prefieres que se queden en casa, puedes probar con estas 5 recetas sencillas y saludables, perfectas para sorprenderles en Halloween.
Bananas fantasma
Es una receta muy sencilla y deliciosa. Solo necesitas plátanos, yogur natural y pepitas de chocolate. Corta los plátanos por la mitad, báñalos en yogur y colócalos sobre una bandeja con papel vegetal. Utiliza las pepitas para hacer los ojos de los 'fantasmas' y la boca. Congélalos y tendrás unos 'fantasmitas' helados y nutritivos.
Manzanas monstruosas
Corta una manzana en gajos grandes y haz un pequeño corte en el centro para simular una boca. Rellénala con crema de cacahuete o queso fresco y añade almendras laminadas o trozos de fresa para hacer los 'dientes' y la 'lengua'. Si quieres, coloca ojos comestibles encima para darle un toque más divertido.
Momias de hojaldre y salchicha
Tienes que envolver salchichas de pollo o pavo con tiras de masa de hojaldre, dejando un pequeño espacio para los ojos. Hornéalas hasta que el hojaldre esté dorado y añade dos puntos de mostaza o aceituna para simular la mirada. Son perfectas para una cena temática de Halloween.
Calabazas de mandarina
Aquí tienes que pelar mandarinas enteras y colocar un troco de apio o pepino en el centro para simular el tallo de la calabaza. Un snack delicioso y nutritivo que se aleja un poco de tanto dulce, con temática de Halloween 100%.
Galletas de avena y calabaza
La última receta es muy sencilla de elaborar: mezcla avena, puré de calabaza, canela y un toque de miel. Forma pequeñas galletas y hornéalas durante varios minutos. Y decóralas con pasas o chips de chocolate para simular caras terroríficas.
