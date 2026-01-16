Las mejores patatas bravas de Barcelona, en el Bar Bauma

Las patatas bravas siempre dan de qué hablar. Es una tapa típica española, pero no se elaboran de la misma manera en Madrid que en Catalunya. Desde la capital, preparan la salsa únicamente con base de pimentón y cayena, mientras que en el territorio catalán se sirven también con alioli.

En prácticamente todas las terrazas de Barcelona se pueden ver patatas bravas, pero siempre está la duda de dónde se comen las mejores de la ciudad. Por esta razón, 'Joc de Cartes', programa presentado por el cocinero Marc Ribas, busco encontrar las mejores patatas bravas de la Ciudad Condal, en las que participaron cuatro locales: Atabalats Gastroburgers, Bar Bauma, Tapes La Bona Sort y La Mari Ollero.

Las mejores bravas fueron las del Bar Bauma, con una puntuación de un 8, pero recibió un 7 tanto en la comida como para las bravas. El presentador comentó que "Bauma es un clásico de los clásicos de la ciudad, ahora renovado, con solvencia contrastada y buena cocina". Sobre las patatas, expuso que "eran de la variedad que toca, crujientes y picantes".

¿Dónde está el Bar Bauma?

El local está ubicado en la calle Roger de Llúria, 124, en el barrio de L’Eixample. Abre todos los días de la semana y su horario es el siguiente: de lunes a jueves y domingo, de 9:00 a 00:00; y los viernes y sábados, de 9:00 a 01:00. Aunque, la carta solo está disponible de 12:00 a 23:00.

Esta es la carta del Bar Bauma / Sport

El local se define, desde su propia página web, como "el clásico bar de tapas": "Bienvenido al Bar Bauma. 50 años de historia a sus espaldas. El mítico bar de tapas, platillos y de los que saben comer bien. Ahora, un clásico actualizado. Tradición y modernidad enfrente la Casa de Les Punxes. Desayunos, comidas y cenas. De toda la vida".

Las patatas bravas del Bar Bauma / TV3

Las patatas bravas tienen un precio de 7,5 euros. Un precio bastante elevado, pero que vale la pena. Las patatas destacan por su textura ideal, debido a que están bien fritas y no son aceitosas.

La salsa brava es potente pero equilibrada, ya que pica, pero no deja ese olor persistente durante horas. El plato tiene una presentación cuidada.