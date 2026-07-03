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Las mejores historias del Mundial, ahora también en vídeo y al instante

La nueva herramienta audiovisual reúne las últimas noticias, análisis, opiniones y conexiones para que los aficionados no se pierdan nada de la gran cita futbolística

VER, un espacio exclusivo para navegar entre los contenidos en vídeo más relevantes del Mundial

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Con motivo del Mundial, SPORT refuerza su apuesta por la innovación digital con el lanzamiento de VER, una nueva herramienta audiovisual diseñada para acercar toda la actualidad del torneo de una forma más rápida, visual y dinámica.

Ubicada en la parte inferior de la portada de SPORT, VER se convierte en un espacio exclusivo donde los usuarios pueden navegar entre los contenidos en vídeo más relevantes del campeonato. El objetivo es ofrecer una experiencia de consumo adaptada a los nuevos hábitos de la audiencia, con información inmediata y de fácil acceso.

A través de esta nueva plataforma, los aficionados encontrarán las últimas noticias, análisis de la jornada, opiniones de los periodistas de SPORT, entrevistas, reacciones y las conexiones de los enviados especiales desplazados al Mundial, que contarán desde dentro todo lo que ocurra en la competición.

Además de la cobertura diaria de los partidos, VER ofrecerá contenido exclusivo, resúmenes, debates y las historias que marquen el campeonato, consolidándose como un punto de encuentro para quienes quieren estar informados de manera ágil, eficaz y con un formato eminentemente audiovisual.

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Con el lanzamiento de VER, SPORT continúa ampliando su ecosistema digital y reafirma su compromiso por ofrecer a sus lectores nuevas formas de consumir información deportiva, apostando por un formato pensado para seguir el Mundial con toda la actualidad al instante y desde cualquier dispositivo.

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