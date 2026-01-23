Las mejores cervezas de marca blanca que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en España, por lo que es habitual encontrarla en el carro de la compra. Dicho esto, ¿cuáles son las mejores cervezas de marca blanca que uno puede encontrar en el supermercado?

Las cervezas de marca blanca que debes comprar en tu supermercado

Como con todo producto, las cervezas de marcas oficiales suelen implicar un coste considerablemente mayor que las de marca blanca. Pero no por ello hay que asumir que estas últimas no cuentan con un sabor a la altura. De hecho, a día de hoy hay mucha cerveza de marca blanca que puede competir con los grandes nombres.

Para comenzar, en LIDL es posible encontrar un par de cervezas de marca propia que reciben una valoración bastante positiva de parte de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Concretamente, hablo de las cervezas Karlsquell Especial y Argus Lager.

En ambos casos son cervezas que la OCU representa con un valor de 64 sobre 100 en sus estimaciones. Asimismo, la Karlsquell cuenta con un precio de 0.39 euros la lata mientras que la Argus es un pelín más barata, costando 0.36 euros.

¿Cómo decantarte por una u otra? Pues según destaca la organización de consumidores y usuarios, la Karlsquell te gustará más si busca un sabor más amargo que proponga una sensación 'más cervecera'. Por su parte, la Argus está pensada para aquellos que buscan una cerveza sencilla y ligera.

Por encima de estas aparece la cerveza Ramblers Especial de DIA, con un 65 sobre 100 en el sistema de valoración de la OCU. A 0.35 euros la lata, se destaca que cuenta con una muy buena relación calidad-precio, que se trata de una cerveza fácil de beber y que cuenta con una carbonatación correcta.

En última instancia y como cerveza de marca blanca estrella está la Aurum Especial de Eroski. A solo 0.30 euros la lata se trata también de la marca blanca con mejor valoración: 70 sobre 100. Cuenta con un sabor equilibrado, un amargor moderado y no deja ninguna sensación 'aguada' ni tiene extraños aromas.

¿Qué te parecen las consideraciones de la OCU? ¿Has tenido la oportunidad de probar estas cervezas por tu cuenta? Y en caso de que así sea, ¿hay otras cervezas de marca blanca que consideras más recomendables?