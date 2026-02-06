Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Es lo que mejor me viene para el cuerpo": Sara Carbonero revela su secreto para mantenerse en forma

La periodista recurre a distintas disciplinas deportivas para mejorar su salud física

Sara Carbonero en un evento.

Ramón Baylos

¿Qué hace exactamente Sara Carbonero para mantenerse en forma? Tras los problemas de salud que atravesó la periodista y que la llevaron a pasar por quirófano, esta se ha sincerado sobre los deportes que practica para poder cuidarse.

Algo especialmente relevante tras el susto que él y sus allegados se llevaron cuando la periodista tuvo que pasar varios días internada en una unidad de cuidados intensivos de Lanzarote, donde estaba de vacaciones con su actual pareja.

Según una reciente entrevista que Sara Carbonero concedía a la revista Women's Health, últimamente dedica mucho tiempo a lo que se conoce como el 'Pilates Reformer', una actividad reconocida por especialistas como positiva para la salud.

"Es lo que mejor me viene para el cuerpo, para poder estirar, tonificar y estilizar", comentaba la periodista añadiendo que también hace ejercicios de cardio y fuerza para completar su rutina día a día.

De esta manera, Sara Carbonero logra combinar tres disciplinas de ejercicios que le permiten desarrollar distintas cualidades físicas de forma completa como son la resistencia, la fuerza y la elasticiddad.

Y es que el 'Pilates Reformer' consiste en una actividad especialmente pensada para potenciar las características del cuerpo a un nivel global, lo cual se lleva a cabo siguiendo una rutina de ejercicios que hace uso de un utensilio alternativo.

Concretamente, este tipo de pilates se basa en el uso de una máquina de carácter deslizante que permite ajustar la resistencia de los ejercicios que hagas. Y, después de haberse popularizado en ciertos entornos como el de Hollywood, parece que está empezando a llegar a nuestro continente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tipo de actividad se suele hacer en clases organizadas, por lo que es muy probable que tengas un centro o gimnasio cerca que ofrezca las mismas en caso de que quieras probarlas.

