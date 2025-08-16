Suscripción

La mejor universidad de España está en Catalunya: Así lo indica el último ránking

Desde China tienen en muy alta consideración la educación catalana

Una aula universitaria durante la selectividad

Una aula universitaria durante la selectividad / EUROPA PRESS

Cristian Miguel Villa

La educación de Catalunya está de enhorabuena, y es que el Academic Ranking of World Universities de China ha seleccionado a una serie de universidades catalanas para reconocerlas como de entre las más destacadas de la educación mundial.

La educación catalana, muy reconocida en China

En total, el ránking en cuestión (abreviado como ARWU) ha incluido a siete universidades catalanas distintas entre las 1.000 mejores consideradas de todo el mundo, con especial énfasis en la Universitat de Barcelona (UB).

Las escogias por el ARWU en este caso son las siguientes: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL) y la Universitat de Girona (UdG), además de la mencionada UB.

Universitat de Barcelona, sede central.

Universitat de Barcelona, sede central. / UB

De nuevo, el caso de la Universitat de Barcelona es el más digno de mención, ya que después de haber oscilado entre las posiciones 201 y 300 en anteriores años, ha logrado colarse entre las 200 universidades más prestigiosas del mundo.

Hay que decir que, lógicamente, Catalunya no es el único territorio con representación en el ránking, pues hay hasta 36 universidades repartidas por toda España que también han sido seleccionadas por el ARWU.

Lo que distingue a la Universitat de Barcelona del resto de universidades es que encabeza la educación española, seguida en este caso por otras instituciones como la Universidad de Valencia y también la Autónoma de Madrid.

El Academic Ranking of World Universities es uno de los más influyentes del mundo, de ahí que el hecho de que la educación catalana haya recibido tantas consideraciones se asuma como un reconocimiento al gran trabajo académico y de investigación de los centros.

TEMAS

