Ser mejor trabajador no te garantiza el ascenso: Un experto en recursos humanos desmonta el mito de la meritocracia

Imagina trabajar al máximo de tus capacidades y cumpliendo con todo lo que te piden, solo para que el ascenso se lo lleve ese compañero que sabes que no hace ni la mitad que tú. Pues puede ser una realidad, y así habla de ello Rafa Alonso.

Rafa Alonso habla sobre el injusto mundo laboral

El experto en recursos humanos ha querido tratar públicamente uno de los grandes mitos del mundo laboral: el de la meritocracia. Es decir, que todo cuanto uno consigue en el trabajo lo logra de forma única y exclusiva gracias a su rendimiento profesional.

De tal forma, Rafa Alonso apunta que ser el mejor trabajador no garantiza a nadie ni un ascenso ni una mejora salarial. De hecho, señala que en muchas empresas la afinidad con el jefe pesa más que el rendimiento real.

Lógicamente, como experto en la materia Rafa es consciente de que esta realidad es una tremendamente desmotivadora. Al fin y al cabo, que el trabajo duro no se vea debidamente recompensado puede acabar siendo verdaderamente frustrante para el empleado.

Ante este mundo laboral, el especialista en Recursos Humanos sugiere que el propio trabajador debe saber gestionar sus expectativas. Es decir, no debe tener siempre en mente que va a conseguir ese paso adelante en la cadena profesional por muy bien que haga las cosas.

Asimismo, también da dos claves muy esenciales: lograr que se reconozca el trabajo bien hecho, y hacer que el trabajo duro no se convierta en el pan de cada día. O lo que es lo mismo, que el sobreesfuerzo no debe suponer parte de la normalidad laboral.

En resumen, Rafa Alonso pinta una imagen muy clara de la injusticia del mundo laboral. Y es casi todavía más trágico ver que, como experto, la solución que propone recae en que el profesional sepa gestionar sus motivaciones y emociones en el ámbito profesional.

¿Has tenido alguna experiencia similar a lo que explica Rafa Alonso? Si es así, no dudes en compartir cómo gestionas un escenario tan conflictivo. Nunca se sabe a quién podrías ayudar.