Este es el mejor restaurante de tapas a solo 25 minutos de Barcelona

Uno de los programas más vistos de TV3 es 'Joc de Cartes', presentado por Marc Ribas'. Esta semana, el formato de la cadena pública ha buscado cuál es el restaurante con las mejores tapas más típicas del Vallès, a tan solo 25 minutos en coche de Barcelona.

En el capítulo emitido el pasado miércoles participaron tres establecimientos que competían por ofrecer las mejores tapas del territorio: Taberna 1984 (Sant Cugat), Bistró XXI (Castellar del Vallès) y Rauxa-Bodega Contemporània (Sabadell).

El restaurante ganador fue la Taberna 1984, ubicado en Sant Cugat tras conseguir la mejor puntuación en comparación con Bistró XXI y Rauxa-Bodega Contemporània. Una victoria reñida, pero merecida, al haber logrado la puntuación más alta.

El restaurante de Sant Cugat logró una puntuación media de 7,6 sobre 10. Mientras que los otros participantes recibieron una valoración de 6,3, la calificación de Marc Ribas, que le otorgó un 8,8, permitió que el restaurante escalara posiciones hasta alcanzar esa nota final.

Además, el reputado cocinero catalán eligió sus albóndigas como el mejor plato del episodio, concediéndoles medio punto adicional. Esta valoración destacó la calidad y el sabor del plato, entre otros aspectos.

No solo se enamoró Marc Ribas del local, ya que los otros participantes se quedaron alucinando del alto nivel de la Taberna 1984. Tras ganar el programa, los dueños recibieron 3.000 euros de premio.

Aunque llevan abiertos solo un año, han conquistado el paladar de todos los que visitan el establecimiento. El propietario, Alexis Hidalgo, ya había ganado otro 'Joc de Cartes' con su restaurante La Clandestina de Granollers, reconocido por tener los mejores postres del Vallès.

El dueño define a su nuevo local como "una taberna con alma de barrio" y que "nos gustan las cosas como antes, pero con un toque moderno: tapas clásicas, ingredientes frescos de mercado, y esa esencia de taberna que se reconoce al primer vistazo".

El restaurante abre de lunes a miércoles de 12:00 a 23:00 horas; de jueves a sábado, de 12:00 a 00:00 horas; y los domingos, de 12:00 a 23:00 horas.