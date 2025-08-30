¿Quién es el mejor presentador de toda la historia de Pasapalabra? Christian Gálvez no tiene dudas

Christian Gálvez fue durante muchos años el rostro de Pasapalabra, hasta que un problema legal obligó a Mediaset a poner punto y final a su emisión. Pero el programa acabaría volviendo con algo de tiempo, lo que dejó para Christian Gálvez al mejor presentador de toda la historia de Pasapalabra.

En efecto, el que en su momento ocupara esa misma posición de conductor de Pasapalabra no tuvo ningún problema a la hora de reconocer recientemente que, para él, Roberto Leal ha logrado convertirse en el mejor presentador en toda la historia del programa.

Roberte Leal pasó a ser en 2020 el presentador de la nueva era de Pasapalabra, ocupando así el hueco dejado por Christian Gálvez. En todo este tiempo, Gálvez considera que Leal ha demostrado ser ‘un profesional como la copa de un pino’.

A pesar de que se le ha preguntado en alguna ocasión por si siente alguna clase de enemistad respecto a Roberto Leal después de todo lo ocurrió con Pasapalabra, Gálvez siempre ha negado semejante idea, elogiando en múltiples ocasiones la capacidad de Roberto Leal para adaptarse a toda clase de contextos televisivos.

Lógicamente, la salida de Christian Gálvez de Pasapalabra no fue fácil de llevar por el presentador. Al fin y al cabo, fue un escenario abrupto y completamente ajeno a su persona, lo que hizo que el repentino cambio en su vida hiciera bastante mella sobre su persona.

Pero Gálvez logró encontrar otras formas de vivir la vida, centrándose más en su familia y también en otro arte como la literatura. Es por ello que en lo que a Roberto Leal y Pasapalabra respecta, el presentador únicamente tiene buenas palabras que compartir.

De hecho, a Gálvez se le ha llegado a preguntar por la posibilidad de medirse a Leal en eventos del tipo ‘La Velada’ de Ibai Llanos, pero entre risas el antiguo presentador de Pasapalabra asegura que lo único que le saldría sería darle un abrazo a Leal y felicitarle por su trabajo.

Claramente, las declaraciones de Christian Gálvez demuestran no solo mucho respeto profesional hacia Roberto Leal, sino que también ha sabido pasar página en lo que fue un episodio muy complicado en su vida. Solo queda desearle lo mejor en sus futuras ambiciones.