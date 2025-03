Este es el mejor once de la historia del fútbol para Ferran Torres con cinco jugadores del Barça

Ferran Torres está viviendo un gran momento en el FC Barcelona, aunque en muchos partidos no salga de partida. El atacante valenciano ha aceptado el rol impuesto por Hansi Flick y está dando un nivel muy alto cuando sale desde el banquillo. Por ahora, en esta temporada, el '7' culé ha jugado 32 partidos y ha anotado 13 dianas.

El valenciano tiene entre ceja y ceja sumar los máximos goles posibles para intentar ayudar a su equipo a ganar todos los títulos posibles. En su último partido con la camiseta azulgrana ante el Atlético de Madrid, Ferran anotó dos tantos que significaron la remontada del Barça en el Wanda.

Ahora, Ferran ha estado grabando varios vídeos con el creador de contenido Ibai Llanos. En uno de ellos, el streamer vasco le cuestionó para un vídeo de TikTok cuál es su mejor once de la historia del fútbol.

En el vídeo, que cuenta con más de 1,9 millones de visitas, Llanos empieza diciendo: "El mejor once de la historia del fútbol, según Ferran Torres, el Tiburón".

Para defender la portería, el valenciano no tiene ningún tipo de dudas: "El mejor portero con el que me he criado, Cañizares del Valencia". Aunque, entre bromas, Ferran explica el motivo de su elección: "Sus pérdidas de tiempo eran magníficas, porterazo".

A lo que respecta a la línea defensiva, el valenciano se queda con Jordi Alba, en el lateral izquierdo: "La verdad que hacia arriba era un cohete". En los centrales destaca a Sergio Ramos y Carles Puyol: "Me parece buena combinación". Y en lateral derecho: "Por historia voy a decir a Carvajal a nivel competitivo hay pocos jugadores como él".

Para el medio del campo se queda con Xabi Alonso, Busquets e Iniesta. Además, en la línea de ataque lo tiene muy claro: "arriba voy a poner a Ronaldo Nazario, por la izquierda a Cristiano Ronaldo y por la derecha a Leo Messi".

En total, el jugador del Barça elige a cinco jugadores que han defendido la camiseta azulgrana, cinco del Real Madrid y uno del Valencia CF.