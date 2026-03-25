La mejor mona de Pascua de Catalunya está inspirada en Jack Sparrow: así es el increíble diseño ganador

Las monas de Pascua se han convertido en auténticas obras de arte de chocolate, siendo uno de los mayores desafíos para las pastelerías año a año. En Catalunya se ha entregado ya el premio a 'Mejor Mona de Pascua 2026', y la ganadora ha sido un diseño inspirado en el icónico Jack Sparrow.

La mejor mona de Pascua de Catalunya en 2026 ya tiene ganador

La pastelería ganadora es toda una referencia histórica en Catalunya; hablamos en este caso de la Pastisseria La Colmena, la cual lleva activa desde hace 177 años y que puede encontrarse en el barrio Gòtic de Barcelona.

Pastisseria La Colmena arrasó en la categoría de chocolate gracias a su pieza inspirada en el protagonista de 'Los Piratas del Caribe'. En este caso, la mona en cuestión representa un loro (típico de piratas) junto a un cofre repleto de piezas de oro. Obviamente, todo ello de chocolate.

Pero no fue sencillo para la pastelería en cuestión llevarse este premio. Presentaron batalla L’Atelier, que se llevó la segunda plaza gracias a una mona inspirada en Gaudí, y también Pastisseria Mimpi, que fue la galardonada con el tercer premio de la competición.

Mona de Jack Sparrow / SPORT.es / Pastisseria La Colmena

La victoria de la mona de Jack Sparrow brilla especialmente en una época en la que se quiere reivindicar la tradición de las monas. En esta ambición destacan detalles como que la mona ha sido elaborada con chocolate 100% artesanal.

La mona de Pastisseria La Colmena demuestra saber potenciar una tendencia que ha ido a más en los últimos años, en los que se premia el hiperrealismo en las esculturas de chocolate hasta el punto en el que prácticamente pasan a ser piezas de exposición.

En el caso de esta mona, se destaca muy positivamente también el hecho de haber fusionado un elemento pop de sumo éxito como son 'Los Piratas del Caribe', junto a una elaboración clásica en el marco de las monas de chocolate.

En definitiva, Catalunya y en particular la ciudad de Barcelona pueden estar contentos sabiendo que sus pastelerías con capaces de dar con piezas tan espectaculares como esta mona de Jack Sparrow.