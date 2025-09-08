El mejor jamón del mundo cuesta tan sólo 30 euros

Creo que nadie se puede quejar de la gastronomía tan rica y variada que tenemos en España, con productos de cosecha propia que son todo un espectáculo y motivo más que suficiente de visita para los extranjeros.

Puede que el más conocido sea nuestro famoso aceite de oliva, pero no podemos menospreciar nuestro maravilloso jamón ibérico, donde tenemos algunas opciones que son increíbles y a un precio de escándalo.

Sin ir más lejos, el jamón es uno de los alimentos que más prueban los extranjeros al venir a España, pues poco tiene que ver con el jamón de otros países.

En Reino Unido está el diario 'The Times', del cual la periodista Rachel Speed viajó hasta Jabugo para conocer toda la elaboración del que aseguraron que era el mejor jamón del mundo y luego hasta sevilla para probarlo. Se trata del jamón 100% de bellota ibérico de Cinco Jotas.

"La carne es mantecosa y rica, bellamente veteada con la grasa tierna que se derrite en la punta de los dedos", aseguró tras haberlo probado junto al chef extremeño José Pizarro, que también dijo estar ante uno de los mejores jamones del mundo.

Lo mejor de todo, es que 80 gramos de este jamón en lonchas puede ser comprado por tan solo 31,90 euros, pudiendo comprarse por ese precio tan bajo (sobre todo para ser un jamón de tal calidad) en las webs de los grandes almacenes de España, cortados a mano por auténticos profesionales.