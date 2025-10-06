"Es mejor ser ignorado que ser invisible": Experto en desarrollo personal explica qué hacer ante el rechazo

De entre las numerosas dinámicas que pueden darse entre los seres humanos, una de las más temidas es el rechazo, ya que el no ser aceptado (amistosa o románticamente) puede causar muchos estragos emocionales en la persona que lo sufre.

Ansiedad, evitación o baja autoestima son varias de las consecuencias que experimentan aquellas personas que no logran lidiar con las negaciones sociales, generando un miedo en los individuos que les impide intentar entablar nuevos vínculos por temor a repetir experiencias agridulces del pasado.

Para estas personas, Manuel Vizcaíno, psicólogo y experto en desarrollo personal, enlistó las diez claves para dejar de sentir temor por el rechazo. "¿Y si me dicen que no? Un 'no' no te va a quitar nada, pero un 'sí' puede cambiarlo todo", explica en primer lugar, con una premisa a partir de la cual empieza a construir el resto de sus argumentos.

Si tu miedo es hacer el ridículo, Vizcaíno considera que el mal ya está hecho porque, si no lo intentas, "ya hiciste el ridículo porque no hiciste nada"; si prefieres no intentarlo, el profesional procede a definirlo de inmediato como un "rechazo automático"; y si crees que te van a juzgar, asegura que "la gente está más ocupada en su vida que en la tuya".

Posteriormente, el experto insiste en que "es mejor ser ignorado por intentarlo que ser invisible por nunca hacerlo", dando respuesta a quienes temen ser ignorados. Otros, encuentran su miedo en no saber cómo responder después del hipotético rechazo, para lo que Vizcaíno tiene una fácil solución: "Sonríe, busca la siguiente oportunidad y punto".

Después, desmiente la noción de que la gente verá el intento de entablar un contacto como una necesidad, sumado a que no querer increpar a la persona a la que quieres dirigirte no es una razón de peso: "Molestas más contigo mismo cuando no te atreves y luego te arrepientes".

Finalmente, Vizcaíno afirma que el dolor del rechazo "solamente dura unos minutos", pero que la aflicción por perder la oportunidad "va a durar toda la vida". En aras de concluir, el conocedor de la materia sentencia: "Nadie que realmente importe se burla de quien se atreve. El miedo al rechazo no desaparece, se vence dando el primer paso".