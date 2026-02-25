¿Cuál es el mejor guacamole de supermercado? Estos son los 5 que debes comprar según la OCU

El guacamole consta como un producto muy socorrido en muchas cestas de la compra desde que las cadenas de supermercados tuvieran la idea de ofrecerlo ya hecho, envasado y, sobre todo, a un precio bastante económico.

Especialmente porque estamos ante un alimento extremadamente versátil que es útil para todo: sirve tanto como acompañante como elemento esencial para los desayunos. Pero, ¿cuál es el mejor que podemos comprar en los supermercados?

Con el objetivo de establecer un análisis objetivo, la OCU lanzó un informe en su momento donde hacía una 'tier list' sobre este producto en concreto atendiendo a distintos factores: sabor, composición y valor nutricional.

Eso sí, antes de pasar a comentar los cinco mejores, la OCU constató que todos ellos cuentan con una composición aceptable y un valor nutricional que entra dentro de los parámetros que se consideran como normales. Por tanto, se podría decir que todos son buenas opciones.

No obstante, la OCU tiene claro cuál es el supermercado ganador en cuanto al guacamole: Aldi aparece en el primer puesto de la lista establecido por la entidad. Podrás encontrarlo en sus establecimientos bajo el nombre de 'GUTBIO Guacamole Suave Ecológico'.

En cuanto al segundo y el tercer puesto, ambos quedan reflejados a través de dos productos que pertenecen a la misma marca. En este caso, estamos hablando de 'Frutas Los Cursos Ole Guacamole: El original' y 'Frutas Los Cursos Ole Guacamole: El Picante', los cuales puedes adquirir en tiendas especializadas.

En cuarta posición tendríamos el guacamole de la marca Soanfresh, constando como otra opción que no dista demasiado en calidad de las tres anteriores. Por último y en quinto lugar, la OCU refleja el guacamole de Carrefour dentro de su lista.

Con esta 'tier list' en mente, podemos tomar una decisión más informada sobre qué guacamole comprar. Aunque bien es cierto que la calidad de los mismos es bastante similar, por lo que el factor determinante a la hora de decantarnos por uno u otro será su precio.