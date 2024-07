Esta es la mejor forma de limpiar las persianas por fuera en un pisto alto

Las tareas del hogar pueden resultar tediosas, especialmente cuando hablamos de la limpieza. Hacer una limpieza con profundidad de cada rincón de la casa es complicado, sobre todo cuando se trata de abordar aquellos lugares con mal acceso. Las persianas son uno de estos elementos, que por su ubicación son más difíciles de limpiar.

La limpieza de las persianas exteriores es más compleja por la altura de la vivienda. Si vivimos en una planta baja, hasta podemos salir a la calle para hacer la limpieza desde fuera. Sin embargo, a medida que subimos plantas, añadimos un riesgo considerable.

Es habitual asomar el brazo desde el interior, o inclinarse hacia el vacío de manera muy peligrosa. Este problema tiene una solución mucho más sencilla de lo que parece. Para limpiar las persianas exteriores, lo mejor que podemos hacer es utilizar el cajón de la persiana.

Cuando la persiana se enrolla, el espacio que no aparece visible queda ubicado en el cajón. Este espacio suele estar cerrado herméticamente, con tornillos o enganches. No te preocupes, abrir esta caja es muy sencillo y volver a montarlo no tiene mayor dificultad.

Con la persiana enrollada delante de ti, utiliza un paño con agua y jabón neutro. Pásalo por toda la parte visible que esté fuera del cajón y de forma gradual, ves bajando la persiana para acceder a todas las zonas y eliminar toda la suciedad visible. Si quieres realizar una limpieza más profunda, puedes utilizar el vinagre de limpieza.