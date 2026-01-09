La mejor carta para empezar el año: Los pensionistas recibirán un comunicado sobre la subida de su pensión

La subida de las pensiones es una realidad. Este 2026, muchos jubilados podrán ver cómo su paga mensual aumenta respecto a 2025, y será la propia Seguridad Social la que confirme todos los detalles del cambio mediante una carta personalizada.

La carta que define las nuevas cuantías de las pensiones

La entrada en vigor de las nuevas pensiones se dio durante el pasado 1 de enero, por lo que la próxima mensualidad que recibirán los pensionistas se acogerá ya a los datos registrados para los próximos 12 meses.

La carta de la Seguridad Social está destinada a informar a cada pensionista de la cantidad que percibirá con el aumento de su pensión. Es decir, de esta forma el organismo libra a los individuos de tener que realizar cálculos por su cuenta.

Dicho esto, es importante asegurarse de que la carta es válida y completamente oficial. Esto se debe a que se han detectado algunos casos de fraude que se intentaban hacer pasar por organismos como la propia Seguridad Social.

De todos modos, ya se conocen los que serán los datos específicos de las múltiples subidas a las pensiones. Comenzando con un 2,7% que afectará tanto a las pensiones contributivas como a aquellas pertinentes al Régimen de Clases Pasivas.

Por otro lado, se informa igual que las pensiones más bajas y aquellas relativas a una naturaleza no contributiva tendrán aumentos distintos: desde un 7% y hasta un 11,4% en el mejor de los casos, orientado sobre todo a proteger hogares con menos ingresos.

Es por ello que en esta ocasión sí es importante estar atento a la carta de la Seguridad Social. Dado que en la misma se reflejan los porcentajes de cada caso individual, el pensionista saldrá fácilmente de dudas en cuanto al trato que se le ha otorgado en esta ocasión.

Y tú, ¿has recibido ya la carta de la Seguridad Social o tienes algún familiar que debería recibirla próximamente? Si es así, aseguraos de leer todos los detalles detenidamente. Pocas comunicaciones más importantes llegarán a la casa de un pensionista durante estos meses.