La mejor biblioteca del mundo está financiada por China: abierta las 24 horas, con siete pisos y lectura obligatoria para desbloquear los videojuegos

Las bibliotecas de nueva construcción son edificios cada vez más modernos que albergan mucho más que libros: películas, música e incluso videojuegos se pueden encontrar en estos pasillos pensados para personas que buscan desconectar de la realidad acercándose a la cultura.

En 2023, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, inauguró una de las mejores bibliotecas de todo el mundo: un centro donado por la República Popular China que tuvo un coste de construcción de 54 millones de dólares y que ahora se ha viralizado en redes sociales.

El centro cuenta con siete niveles que están abiertos las 24 horas del día, escondiendo más de 360.000 ejemplares en español, inglés e incluso braille para personas que tengan una discapacidad visual.

Además, las instalaciones tienen áreas de robótica, realidad virtual y un auditorio con capacidad para 360 personas, siendo uno de los proyectos constructivos más importantes del país de los últimos años.

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele / Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

Ahora, circulan por redes sociales numerosos vídeos de curiosos que han ido visitando esta biblioteca desde su apertura. Uno de ellos lo ha publicado en TikTok la usuaria @nataliatrotamundos27, describiendo el centro como "una locura de lugar".

"Esta biblioteca fue construida gracias a la inversión de China, ultramoderna, que está abierta 24 horas, todos los días de la semana". Además de ludoteca, sala de relajación y numerosas salas de estudio, hay una enfermera permanente para atender posibles emergencias técnicas.

Lo más curioso es que cualquier usuario que quiera acceder a la tecnología disponible (como videojuegos), tendrá que leer antes libros para desbloquear esta función, fomentando así la lectura.

Como has comprobado, hablamos de una biblioteca única en el mundo que está acaparando todas las miradas. Y no hablo tanto de la construcción o de la arquitectura que hay detrás del edificio, sino por su peculiar funcionamiento.