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SUPERMERCADOS

¿Cuál es el mejor atún de supemercado? La OCU sorprende con el primer puesto de su lista

Existen muchas marcas entre las que elegir, pero la entidad tiene claro su ganadora

Atún de supermercado

Atún de supermercado

Ramón Baylos

Ramón Baylos

La OCU (Organización de Consumidores Unidos) se corresponde con una entidad encargada de defender al consumidor en término de derechos, ofreciendo asesoría jurídica en los casos que sean necesarios. No obstante, la institución cuenta con otra labor clave.

Hay mucha gente que no lo sabe, pero la OCU lanza a menudo estudios de mercado en los que se valora los mejores productos de los supermercados siguiendo parámetros objetivos. Y, precisamente, en esta ocasión nos centraremos en uno de los que más dudas generan: el atún en lata.

¿Cuál debería escoger exactamente? Hay muchos matices que pueden alterar la respuesta a esta pregunta como, por ejemplo, su precio, su sabor, el hecho de que venga en aceite o al natural, en bloque o en filetes...

No obstante, la OCU tiene claro cuál sería el atún ganador en un reciente estudio que hizo comparando este producto en diferentes supermercados, el cual se puede encontrar en las estanterías de Aldi.

La marca de atún en cuestión recibe el nombre de 'Sal de plata' y se corresponde con el mejor a escoger en función de diferentes variables. No obstante, el más importante tiene que ver con la calidad del pescado que alberga sus latas.

En término de puntuaciones, el atún 'Sal de Plata' del supermercado Aldi contó con una puntuación de 86 sobre 100; algo que logró gracias a otro factor relevante como es su precio, dado que es bastante asequible.

En este mismo sentido, este atún cuesta 14,94 €/kg, lo cual se corresponde con un precio algo más bajo que el de otras marcas que no muestran tanta calidad de producto en términos de consistencia, sabor y composición.

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Por tanto, la pregunta que formulábamos antes queda respondida gracias al reciente informe emitido por la OCU: el mejor atún de supermercados se puede encontrar en los establecimientos de Aldi.

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