Qué es el MEI y por qué provocará que baje tu nómina durante el próximo año 2026

Uno de los asuntos que más debate están generando en torno a la situación social de España de cara al próximo año 2026, tiene que ver con una futurible bajada en las nóminas.

Una circunstancia que se produciría de manera generalizada, independientemente del sector al que se dedique la persona o el cargo en concreto que desempeñe.

Pero ¿cuál sería la causa de todo esto? Según se recoge en el B.O.E., la culpa la tendrá el MEI, lo cual se conforma como siglas que abrevian el término ¨Mecanismo de Equidad intergeneracional¨.

El MEI se establece con el objetivo de mantener la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y se encarga de sustraer una pequeña parte de la nómina que reciben los trabajadores.

De hecho, se trata de un impuesto que también deben pagar las propias empresas y su reparto suele ser proporcional. Pues bien, la cosa es que el MEI experimentará una subida del 0,1% en 2026 con respecto al que se encuentra establecido actualmente.

Esto forma parte de un plan de la Seguridad Social de ir aumentando el MEI hasta el 1,2% para el año 2029 con el objetivo de que el incremento sea de carácter progresivo.

En este caso en concreto, nos encontramos ante una medida establecida por la Seguridad Social con tal de proteger lo que se conoce como ¨Fondo de Reserva de la Seguridad Social¨, el cual está destinado (entre otras cosas) a mantener el sistema de pensiones.

Por tanto, como resumen se podría decir que esta subida del MEI supondrá una subida en los impuestos de la cotización a partir del año que viene, aunque la intención es que no sea muy pronunciada.