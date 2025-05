Megan Montaner y Eva Ugarte se someten al 'test del buen ex' en 'El Hormiguero': "Estas cosas hay que afrontarlas"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

En la noche del jueves 22 de mayo las invitadas fueron las actrices Megan Montaner y Eva Ugarte, que acudían al plató del 'show' para presentar su nueva serie, 'La buena suerte'.

Además de promocionar su último trabajo, el programa pensó una serie de juegos o secciones para amenizar la noche y dejar que las dos intérpretes se liberaran de tensiones, como suele ser habitual.

Uno de estos formatos pedía a la aragonesa y a la madrileña que se mojaran en una serie de cuestiones relacionadas con los ex y las nuevas parejas, realizadas por Trancas y Barrancas, que las actrices tenían que responder con un sí o con un no que tenían preparados en unos cartelones.

La primera cuestión fue si veían grave que la pareja actual enviara un mensaje de felicitación por el cumpleaños a su ex, algo que ninguna de las dos ha dudado en contestar que no.

La segunda pregunta ya subía el nivel: "'Fotopicha' nueva no, pero si ya tiene (una de cuando salían)...". Sin embargo, no recibían una respuesta clara porque rápidamente el presentador pedía cambiar de tema, pues podrían llegar a incurrir en una polémica innecesaria.

"¿Hay que borrar las fotos de Instagram en las que salís juntos?", preguntaba Barrancas, una cuestión que más de uno se debe de haber hecho, pues de mantenerlas puede llevar a malentendidos a la hora de iniciar una nueva relación. Pese a la duda, la respuesta era negativa de nuevo.

Después el tema viró hacia el tema químico. Aunque sin mencionar marcas, las hormigas preguntaron que, en el caso de que la expareja se dejara unas pastillas vigorizantes en casa, si se podrían reutilizar con la nueva pareja "para darse un homenaje en una tarde de sábado". Finalmente, todos quedaron que lo mejor es usar las cosas que se han quedado en casa ajena porque "ya forma parte del pasado".

"Tu ex tiene un hermano gemelo que viene y te tira la caña cuando han pasado cinco años desde que cortasteis, ¿Puedes enrollarte con él si te ha gustado?", preguntaban las hormigas de nuevo. En esta no dudaron un segundo y ambas actrices respondían que no lo harían, aunque Pablo Motos, que también participaba, apostaba por el "sí", desatando las risas de los presentes.

Una de las últimas preguntas iba enfocada a los tatuajes: "Se te fue la olla y te hiciste un tatuaje con el nombre de tu ex", y la pregunta era si debías eliminarlo. Las dos actrices confesaban que sí que se lo borrarían, aunque no por el nuevo amor, sino por hacer referencia a una etapa pasada de la vida.

También comentaban que no está bien cortar con alguien por WhatsApp, ni tampoco por las redes sociales, así como que no se puede hacer 'ghosting', es decir, dejar a la gente en leído: "Estas cosas hay que afrontarlas", explicaba Megan.