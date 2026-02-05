Medusa confirma 130 DJs y 12 bombazos para mantener su trono en la electrónica

Medusa, el festival de música electrónica con mayor afluencia de público en España, ha sumado una nueva tanda de confirmaciones que deja su cartel prácticamente cerrado para su 12ª edición, que tendrá lugar en la Playa de Cullera del 13 al 17 de agosto.

Entre los últimos artistas anunciados se encuentran grandes nombres de la escena electrónica internacional como Carl Cox, Miss Monique, Hugel, James Hype, 4 Of A Kind, Fantasm, Marco Carola o Mau P. En total, el festival ha dado a conocer hoy 130 artistas, quedándose muy cerca de completar el cartel definitivo.

Durante cuatro días de música frente al Mediterráneo, Medusa volverá a apostar por una programación diversa que abarca todos los estilos de la electrónica, desde Techno, EDM o Trance hasta Hardstyle y Remember. En esta edición, destacan especialmente dos sonidos en pleno crecimiento: por un lado, el House y todas sus variantes como el Tech House, Latin House o Afro House y, por otro, el Hard Techno o Hard Groove, un estilo más rápido y contundente que conecta especialmente con el público más joven, la llamada Generación Z (18-25 años).

Tras haber sido reconocido recientemente como mejor festival de España en los Premios Nacionales de Música Electrónica Vicious Music Awards, el objetivo de Medusa este verano es mantener su posición como uno de los grandes referentes del circuito estival. Para ello, la organización ha trabajado en un cartel potente y variado, con artistas de primer nivel y nombres que actualmente están sonando con fuerza en clubs y festivales de todo el mundo.

Más allá del ya anunciado Tiësto, confirmado a principios del pasado mes de diciembre, estos son los 12 nombres que protagonizan el primer gran avance del cartel de Medusa 2026:

Carl Cox: El británico es una figura legendaria de la electrónica y uno de los disc jockeys más influyentes de la historia. Un mito viviente en Ibiza, su energía arrolladora, su técnica impecable y su carisma lo han convertido en el artista de Techno y House por el que se pelean todos los festivales del mundo.

Miss Monique: La ucraniana del pelo verde es una de los emblemas del sonido Melodic Techno y Progressive House. Alcanzó fama global con sus sesiones por YouTube y la catapultaron a los mejores escenarios del planeta, como la residencia semanal que el verano pasado tuvo en la discoteca Hï Ibiza.

Hugel: El DJ y productor musical francés es uno de los líderes de la gran ola actual del Latin y Afro House. Saltó a la fama con un aplaudido remix del clásico 'Bella Ciao' y sus sesiones irradian morbo y sensualidad.

James Hype: Originario de Liverpool y reconocido por su extraordinaria habilidad técnica y su enfoque en el mixing en vivo, su enérgico sonido House es capaz de reventar la pista de baile.

4444 Four Of A Kind: En la escena Hardstyle, una de las noticias más emocionantes del año es la unión de los dúos Sub Zero Project y D-Block & S-te-Fan en esta nueva formación. Los cuatros holandeses han anunciado media docena de fechas en clubes y festivales europeos, y Medusa será uno de ellos.

Pastis y Buenri: El histórico dúo llegará a Cullera con el exclusivo tour Universo Mákina, con la que está recorriendo el país en compañía de la tercera pata del proyecto, DJ Sisu. Se trata de un espectáculo All Night Long, en la que los tres artistas, juntos en cabina, pinchan los temas que marcaron a varias generaciones

Adrián Mills: El joven artista español es uno de los nombres más calientes del momento en la escena Hard Techno/Rave gracias a sus sets rápidos e industriales. En Medusa hará un takeover con su concepto 240KM/H, en el que dos DJs se desafían con las cabinas enfrentadas en formato Face 2 Face (F2F).

Fantasm: Polémico, irreverente e indómito, este DJ de Los Ángeles combina el Techno oscuro y experimental con una puesta en escena agresiva y futurista.

Sara Landry: La californiana es una figura clave del Hard Techno contemporáneo con una estética sonora industrial. Sus actuaciones destacan por su intensidad, narrativa oscura y fuerte conexión con la pista.

Marco Carola: El italiano, un clásico de los veranos en Ibiza, posee una legión de seguidores en nuestro país. Conocido por sus sets extensos y su groove hipnótico, es una leyenda viva del Tech House en Europa y EEUU.

Mau P: El holandés Maurits Westveen es uno de los productores musicales más pinchados del planeta. En su faceta de DJ, se lo disputan desde Coachella a Tomorrowland por su sonido House directo y efectivo.

Wade: El magnético DJ sevillano, aunque afincado en Valencia, es uno de los más queridos de la tierra. Regresa a Medusa 2 años después de su comentadísima aparición junto al tenor Francisco, que cantó el himno regional valenciano en versión psytrance: uno de los instantes más virales de la historia de Medusa.

Cullera recibirá a más de 160.000 personas

Con 130 artistas ya anunciados para su 12ª edición, Medusa ha dado forma a un cartel que refleja con claridad las tendencias actuales de la música electrónica, sin olvidar la herencia del dance de las últimas cuatro décadas en Valencia, considerada uno de los grandes referentes del género.

El festival se celebrará en agosto, con preparty el día 13, jornadas principales los días 14, 15 y 16, y el día 17 destinado a la salida de la zona de descanso.

La organización prevé reunir a más de 160.000 asistentes en Cullera, que este año se sumergirá en la temática Apsaras, una propuesta inspirada en la mitología hindú y budista que plantea un viaje imaginario a través de su universo simbólico.

Los abonos ya están disponibles en www.medusasunbeach.com, con precios pensados para el público joven: menos de 90 euros por tres días de festival (con la opción de añadir un día extra), acceso a ocho escenarios y una programación con más de 100 artistas.