Las medidas de Milei que han enfurecido a los argentinos: Hasta 12 horas de jornada laboral, sueldo en especias y despidos 'gratis'

Terremoto sociopolítico en la Argentina de Javier Milei después de que el Senado confirmara la aprobación de las medidas anunciadas por el presidente en la que los trabajadores pierden gran parte de sus derechos laborales y quedan desamparados ante la voluntad de las empresas.

Se trata de una reforma laboral que beneficia principalmente al sector económico, motivo por el que miles de ciudadanos han salido a la calle para decir basta a unas políticas ultra agresivas, en Buenos Aires. Las protestas, además, han dejado un mínimo de 15 heridos y 30 detenidos, después de que las manifestaciones se tornaran violentas, con pedradas y cócteles molotov contra los agentes de policía, que respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma.

Manifestantes en Argentina cargan contra la policía tras la reforma laboral de Javier Milei. / Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Las políticas activas hasta ahora persistían desde 1975, pero ahora el Ejecutivo quería impulsar un cambio para frenar los continuos pleitos laborales. Sin embargo, la oposición había puesto el grito en el cielo, alegando que las políticas de Milei incentivaban la precarización laboral, aunque no sirvió para frenar la decisión final, que se decidió tras 14 horas de sesión.

Por parte del bando oficialista, en cambio, se había resaltado la necesidad de actualizar el mercado laboral argentino después de tantos años de inmovilismo en este sentido, aunque sí que se habían ido practicando modificaciones respecto a la legislación original.

Despidos baratos y horas extra sin pagar

A la práctica, esta aprobación supone una reducción en la aportación de las compañías al sistema público: "Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora", señalaba el senador contrario a la nueva legislación, Mariano Recalde.

El Anses es la Administración Nacional de Seguridad Social, el organismo público encargado de administrar y pagar las prestaciones de seguridad social en el país, como las pensiones, el paro o los programas sociales. Además de ello, también se instiga un abaratamiento de los despidos por parte de las empresas, que contarán con un fondo previsto para financiar las indemnizaciones de los trabajadores, aunque este dinero sale directamente del sistema de jubilaciones, afectando a las personas de mayor edad.

Las protestas en Buenos Aires se saldaron con 15 heridos y 30 detenidos. / Cristina Sille/Reuters

Otra de las consecuencias es la ampliacion de la jornada laboral diaria hasta las 12 horas, convirtiendo en 'gratis' todo aquel tiempo extra, eliminando el plus y 'pagando' a los trabajadores con días libres o jornadas reducidas a lo largo del año. Para más inri, los sueldos podrán pagarse ya no únicamente con divisas, sino también con especies, comida o alojamiento. Más allá, la nueva ley da prioridad a los acuerdos interempresariales por encima de los convenios colectivos, reduciendo el poder de actuación de los sindicatos.

Para conseguir esta 'revolución', el Gobierno tuvo que convencer a la oposición a base de concesiones y se consiguió que, al menos, no se rebajaran los impuestos a las ganancias y que no se pagaran los sueldos en billeteras virtuales, mientras que desde los gremios se aseguró que se mantendría su aportación a las obras sociales de la que depende, por ejemplo, la salud.