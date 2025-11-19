ECONOMÍA
De una medida de Franco a un derecho laboral: así nació la paga extra de Navidad
Se trata de un fenómeno cuyo origen es sorprendente
Nos acercamos a esas fechas donde todo se pone patas arriba a causa de la Navidad, incluyendo los gastos que tenemos que afrontar de cara a no dejar a nuestros parientes y personas cercanas sin regalos.
No obstante, hay que decir que existe cierto elemento que puede ayudar bastante a la hora de afrontar esta última situación y que recibe el nombre de la paga extra de Navidad.
Pero, ¿de dónde viene exactamente esta última? Lo cierto es que el origen de la paga extra de Navidad es sorprendente si nos remontamos al momento en el que nació.
Y es que hay que tener en cuenta que estamos ante una medida que se tomó desde la dictadura franquista para cumplir con la misión que ya hemos destacado más arriba.
Básicamente, la dictadura de Franco creó la paga extra de Navidad para que la economía de la población española quedase algo más aliviada durante el periodo navideño.
De esta manera, la paga extra de Navidad nació como un pequeño incentivo con el que se intentaba luchar contra la precariedad económica presente en la posguerra española.
Esta última fue registrada en el BOE de 1944 y en él se establecía que los trabajadores de las empresas industriales deberían recibir un extra en el mes de diciembre dentro de su salario.
No obstante, esta cantidad era mucho más pequeña por aquel entonces, dado que equivalía únicamente a la cantidad correspondiente de una semana de trabajo.
