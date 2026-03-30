Los médicos de 'Supervivientes 2026' toman una decisión sobre Alberto Ávila tras su evacuación

'Supervivientes' es uno de los programas de televisión más vistos y un motivo de peso para que arrase cada año es el elenco de concursantes. Alberto Ávila entró este año como uno de los participantes más prometedores, pero un problema de salud ha puesto en jaque su paso por el reality.

El equipo médico de 'Supervivientes 2026' ha comunicado la última decisión sobre la continuidad de Alberto Ávila tras su evacuación de urgencia en Honduras.

Según comentaron desde el programa, el concursante tuvo que abandonar temporalmente la playa debido a los fuertes dolores provocados por una infección en el muñón, agravada por la humedad constante.

Las lluvias han sido uno de los factores más duros de la edición, afectando no solo al estado anímico de los participantes, también a su salud física.

Durante la gala presentada este domingo por Sandra Barneda, el propio Alberto explicó que mentalmente se encontraba fuerte, aunque físicamente muy limitado.

El equipo médico confirmó que Alberto Ávila sufre una infección que requiere tratamiento antibiótico y aislamiento de la humedad para favorecer su rápida recuperación.

Alberto Ávila en 'Supervivientes 2026' / Sport.es

Por este motivo, los expertos han decidido mantenerle en observación, a la espera de comprobar la evolución en las próximas horas. Su continuidad en el concurso dependerá de cómo responda al tratamiento, por lo que su futuro sigue en el aire.

Al conocer la decisión, el concursante se mostró resignado, asegurando que era algo que ya esperaba debido a su experiencia previa con este tipo de problemas.

Aun así, dejó claro que no piensa abandonar por voluntad propia y que seguirá luchando mientras los médicos se lo permitan.

Se trata de un caso que ha generado una enorme preocupación entre compañeros, familiares y audiencia, ya que pone de relieve las condiciones tan duras que se viven en el reality, especialmente para personas como Alberto Ávila con una condición especial.