SALARIOS
Ni médicos ni ingenieros: estos son los empleados más felices con su sueldo en Europa
Un estudio revela que los trabajadores más satisfechos con su salario no pertenecen a los sectores mejor pagados
¿Y si te dijese que, contra todo pronóstico, los empleados más contentos con su sueldo en Europa no son médicos, ingenieros ni directivos de grandes compañías? Así lo concluye un informe elaborado por la consultora paneuropea SD Worx, que asegura que los trabajadores más satisfechos son los administrativos y de servicios de apoyo de los Países Bajos.
Según este estudio que ha encuestado a más de 16.000 empleados de 16 países europeos, solo el 14,5% de los administrativos neerlandeses está insatisfecho con su salario. Les siguen los trabajadores de servicios públicos, como electricistas, fontaneros o técnicos de gestión de residuos, con un 17% de quejas.
Y en tercer lugar se sitúan los funcionarios públicos holandeses, de los que solo un 23% considera que gana menos dinero de lo que merece.
Sorprenden muchos los resultados del estudio porque estos tres sectores no aparecen entre las profesiones mejor pagadas de Europa. Y es que destacan por su bajo nivel de descontento y por valorar mucho más la estabilidad laboral y las condiciones por encima del propio sueldo.
El informe también refleja una brecha de percepción entre empleados y empleadores: mientras que el 49% de trabajadores europeos cree estar mal pagado, el 64% de las empresas sostiene que los sueldos son justos.
¿Y quiénes son, a rasgos generales, los empleados más descontentos con su sueldo? Sanitarios (56,5%), profesiones (54%) y empleados industriales (51%).
Si analizamos los datos geográficamente, el mayor descontento se sitúa en Eslovenia, Serbia y Croacia, con más de la mitad de empleados concluyendo que su sueldo no es justo.
En el otro lado de la balanza destacan los belgas y holandeses, siendo los más satisfechos de Europa, con más de un 60% asegurando que su salario es apropiado.
