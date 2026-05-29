Ni médicos ni ingenieros: los jubilados de este gremio olvidado cobran una pensión media de más de 3.000 euros

Si logras jubilarte cumpliendo los requisitos mínimos de la Seguridad Social y sin que se apliquen coeficientes reductores, el Gobierno te garantiza una pensión como compensación por los años que hayas cotizado.

Pero, ¿cuál es el gremio de pensionistas en el que más dinero se cobra? Existen mitos muy extendidos sobre algunas profesiones como los bomberos o los médicos, pero hay otra de alto riesgo que está mejor pagada.

Según los últimos rankings nacionales, aquellas personas que hayan trabajado en la minería de carbón cuentan con una pensión media de 3.000€ al mes, lo que hace que estén a la cabeza del top.

Algo que resulta lógico, por otro lado, a causa de las condiciones de trabajo con las que han tenido que convivir a lo largo de su vida, poniendo en riesgo su propia salud en muchas situaciones.

Hay que destacar que esta cifra es bastante superior a lo que supone la pensión media en España, dado que esta oscila entre los 1.500 y los 1.600 euros al mes. Un dato que evidencia, además, quiénes son los más perjudicados en la tabla.

En este caso, los trabajadores autónomos salen perdiendo en cuanto al dinero que reciben como pensión, dado que esta se sitúa en una media de 1.060 euros mensuales, muy por debajo de las anteriores cifras.

Todo esto teniendo en cuenta que no se apliquen los coeficientes reductores de los que hablábamos antes, de tal manera que la persona tenga una pensión fijada en el 100% de la base reguladora.

De esta manera, llama la atención que los pensionistas que más cobren pertenezcan a una profesión que está cayendo cada vez más en el olvido con el avance de la tecnología. Es lo justo, pero no deja de ser curioso.