Un médico se pone serio: "Si tus padres no hacen esto entre los 50 y 60, perderán su independencia a los 70"

El sedentarismo en la mediana edad empieza a encender las alarmas entre muchos expertos en salud. Un ejemplo es el médico especializado en longevidad David Céspedes, quien ha lanzado un mensaje muy contundente que se ha hecho viral en redes sociales:

"Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no serán independientes cuando cumplan los 70". Una afirmación muy directa que pone el foco en un problema cada vez más extendido en nuestra sociedad, también entre los mayores.

Lejos de proponer entrenamientos difíciles o rutinas imposibles, el especialsita plantea una solución sencilla y realista: moverse con ejercicios básicos que se pueden hacer sin salir de casa con el objetivo de mejorar la fuerza, el equilibrio y la autonomía funcional antes de que sea demasiado tarde.

El plan arranca con un clásico imprescindible: las sentadillas. Si no tienes fuerza suficiente, Céspedes propone una alternativa accesible: sentarse y levantarse del sofá varias veces. Un gesto cotidiano que activa piernas y glúteos, fundamentales para mantener la movilidad con el paso de los años.

A continuación, introduce un peso muerto adaptado, centrado en aprender a agacharse con la espalda recta. Fortalece la cadera posterior y evita dolores lumbares, que suele ser uno de los problemas más habituales en personas sedentarias.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

Para el tren superior, recomienda flexiones en progresión: desde la pared, apoyadas en una mesa o con rodillas en el suelo. El objetivo no es la intensidad, sino la constancia y la correcta ejecución.

El entrenamiento que propone David incluye también un press de hombros desde una silla, levantando peso de forma controlada y una plancha abdominal adaptada para trabajar el core sin riesgo alguno.

Con hacer esta rutina dos o tres veces a la semana, ya notarás cómo va cambiando algo en tu cuerpo: "no es tanto ser un atleta, como garantizar independencia".