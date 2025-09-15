Un médico experto en sueño comparte la mejor forma de dormir cuando hace calor: "El cuerpo necesita..."

Durante los meses de verano, es habitual que muchas personas tengan problemas para conciliar el sueño. Las altas temperaturas son uno de los mayores enemigos del sueño, especialmente si afecta al entorno en el que dormimos.

En este contexto, el doctor Javier Albares ha compartido en redes sociales las seis claves para dormir mejor con este calor. El médico es experto en sueño de la Unidad de Medicina del Sueño en el Centro Médico Teknon.

"Dormir bien en verano puede parecer misión imposible... pero no tiene por qué serlo", anuncia el divulgador. Según Albares, "las altas temperaturas afectan nuestro descanso porque el cuerpo necesita bajar su temperatura para iniciar el sueño".

De esta forma, "si no lo consigue, te cuesta dormir, te despiertas más y el descanso no es reparador". En este punto, el doctor señala que "si aun con buenos hábitos sigues durmiendo mal, no lo dejes pasar".

La primera clave según el médico experto es tomar una "ducha templada antes de dormir". Esta no debe ser "ni fría ni caliente, sino templada", puesto que "ayuda a bajar la temperatura corporal y relajar el cuerpo".

En segundo lugar, Albares recomienda utilizar "sábanas ligeras y transpirables de algodón o lino, nada de tejidos sintéticos. Y, si puedes, duerme con ropa ligera o sin nada", puntualiza el médico.

Por otra parte, es fundamental refrescar la habitación antes de irse a dormir. Para conseguirlo, "ventila, baja las personas durante el día y coloca el ventilador sin que te dé directamente".

La cena también es crucial para evitar una noche calurosa. El especialista señala "cenar pronto y ligero", así como "evitar comidas pesadas y alcohol porque ambas dificultan la digestión y elevan la temperatura corporal".

Los dispositivos digitales también juegan un papel clave en la calidad del sueño del siglo XXI: "pantallas fuera antes de dormir". Prepárate para dormir y "baja intensidad de luces y fuera pantallas al menos una hora antes de dormir".

Finalmente, es importante bajar las revoluciones con "estiramientos suaves, respiración consciente, lectura tranquila o meditación". En resumen, el experto destaca que "tu cuerpo necesita calma para dormir bien".