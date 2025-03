Un médico español que vive en Alemania explota contra la inmigración en España: "No pagan impuestos, no aportan nada..."

La inmigración es un tema que está en boca de todos. Muchos ciudadanos son críticos con la llegada de personas de forma ilegal para cruzar la frontera o para asentarse en un nuevo país, pero otros ponen el foco en las personas extranjeras que disponen de una buena capacidad económica, puesto que su impacto puede ser muy relevante.

Y esto último es lo que ha denunciado Rafael Zafra, más conocido como @sexologiaconrafa en TikTok, un español que vive y trabaja en Alemania. El hombre se ha posicionado en contra de la "inmigración masiva" que hay en España, y ha dado su opinión de forma clara.

Rafael se refiere a los trabajadores que llegan de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Suecia que "vienen a España, trabajan con sueldo de extranjero, no pagan impuestos en el país en el que están viviendo y en el país en el que están utilizando los servicios públicos y provocan tantísimos problemas".

El médico ha señalado que los españoles "jamás podréis competir con las personas de EEUU, de Suecia o Alemania". Ha mencionado la ley de la oferta y la demanda, y que "si ellos están dispuestos a pagar 6 euros por un café y no le ven problema, el precio del café va a subir. Para los españoles, pagar 6 euros por un café duele un poquito".

No obstante, Rafael ha señalado que la situación se complica al hablar de vivienda. "¿Por qué le estamos dando permiso de residencia a gente que no ha aprendido el idioma, no va a aprender castellano, catalán, gallego, euskera porque no le da la gana de estudiarlo?", ha dicho.

"No son refugiados que han huido de un país en guerra y que no saben dónde van a acabar. Son gente que activamente se han sentado con su ordenador, su MacBook de 1.700 euros, han tecleado 'dónde vivir', se han convencido por España, han solicitado el permiso y no han hecho el mínimo esfuerzo de aprender el idioma. Y tienen todos los recursos del mundo para hacerlo", ha continuado.

Rafael ha criticado que este tipo de personas no aportan nada a la economía local, ya que no acuden a establecimientos de barrio o al comercio local, sino que van a sitios como 'Starbucks' o Victoria's Secret. Y no entiende porque se permite que haya "suecos, estadounidenses, alemanes... que están trabajando con sueldo extranjero que no aportan nada a la comunidad, viviendo en nuestro territorio, en Ibiza, en Madrid, en Barcelona... Cuando hay escasez de médicos, de guardia civiles, de profesores, de policías...".

El médico ha lanzado su propuesta para solucionar esta situación: si una persona llega de un país rico, debe conocer la lengua "con un B1 mínimo" de su nuevo destino. "¿Qué es esto de trabajar con una empresa en Londres y estar viviendo la Barceloneta? Si estás de turismo paga un hotel si quieres o, si no, trabaja aquí", ha afirmado.