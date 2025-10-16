Un médico español deja su profesión y se va a Alemania: gana el doble sirviendo mesas

La precariedad laboral en el sistema sanitario español sigue obligando a muchos jóvenes médicos a buscar alternativas fuera del país. Y en algunos casos, incluso se plantean dejar su puesto de trabajo habitual para comenzar en otras profesiones con menos responsabilidad.

Esto es lo que le ha sucedido a Rafael Zafra, un médico español que ha decidido mudarse a Alemania, pero lejos de seguir trabajando como médico, ahora es camarero. Se supone que este trabajo es temporal mientras convalida su título, pero incluso así, destaca que las condiciones laborales son inmejorables.

En una entrevista que ha concedido para el programa 'Y ahora Sonsoles', Zafra explicó que decidió dejar España nada más terminar la carrera de Medicina: "vi cómo estaba el panorama en España para los médicos, sobre todo en cuanto a condiciones laborales, y preferí marcharme".

Su situación actual es muy diferente a la que hubiese tenido en España: trabaja en Berlín como camarero y gana 3.200 euros netos al mes, una cifra mucho más alta que los 1.400 euros que ganaría en la Comunidad de Madrid como médico residente.

"Lo que no esperaba es ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros del MIR, que trabajan 70 u 80 horas a la semana", explica sorprendido Zafra.

Según explica el entrevistado, el salario base de un médico en España apenas supera los 1.400 euros por 40 horas semanales, cifra que se ve aumentada con las guardias, "a costa de jornadas interminables y sin conciliación".

De momento, sigue la convalidación del título de Zafra en Alemania, por lo que mantiene su puesto de trabajo como camarero. Su objetivo es ser médico en el sistema de salud alemán, pero mientras disfruta de una calidad de vida muy alta trabajando en un bar, con sueldos mucho más altos que los de medicina en España.